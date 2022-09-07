В плен к ВСУ попал российский подполковник из "элитного" подразделения (видео)

Кроме живой силы, наши военные получили много трофеев

Начало контрнаступательной операции со стороны ВСУ в Харьковской области получает все больше подтверждений. При этом командование украинской армии не спешит с подробностями, а вот российские пропагандисты разводят панику в сети, отмечая, что россияне уже потеряли контроль над Балаклеей и Купянском. А в среду, 7 сентября, в сети распространили видео, как защитники Украины взяли в плен российского подполковника, командовавшего спецподразделением в Харьковской области.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в собственном Telegram-канале, украинским защитникам удалось частично уничтожить, а частично взять в плен военных из подразделения Самарского "СОБР" (Специальный отряд быстрого реагирования — ред.). В число пленных попал подполковник армии РФ и несколько более мелких российских военных.

Кроме того, по словам Цаплиенко, украинским военным удалось взять в самой Балаклее трофеи в виде военной техники, боеприпасов. Были и интересные экземпляры – например, бронежилет российского военного без брони. Голос на видео утверждает, что россияне бросили эти вещи на позиции под названием "Москва", когда бежали от ВСУ.

В InformNapalm добавили, что среди трофеев было два малогабаритных передатчика помех РП-377УВМ1Л "Лесочек" (RP-377UVM1L jammer) для транспортных средств. Они предназначены для радиоподавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами для защиты личного состава, авто- и бронетехники во время движения. Теперь эта техника будет работать в пользу Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в пользу ВСУ теперь будут работать и российские танки, которые наши воины забрали в Балаклее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне российские пропагандисты развели в сети истерику из-за контрнаступления ВСУ в Харьковской области и потери оккупантами Балаклеи.