"Кобра" и "Гепард" - как "зверинец" из бундесвера поможет ВСУ в наступлении

Военная техника из Германии прибыла к наступлению ВСУ и может серьезно в нем помочь

Вот уже около недели продолжаются активные наступательные операции Вооруженных сил Украины в направлении Херсона и Балаклеи, что на Харьковщине. И в этот момент наша армия получает новую технику от западных партнеров, которая может прийтись очень кстати в ходе этих боев.

Речь идет о радаре контрбатарейной борьбы "Кобра" и зенитных самоходных установках (ЗСУ) "Гепард", переданных Германией ВСУ, о чем сообщает сайт немецкого правительства. Речь идет об 1 РЛС "Кобра" и 5 ЗСУ "Гепард".

Как это оружие может помочь ВСУ в наступлении, разбирался "Телеграф".

"Кобра" — ее бросок не так быстр, но тоже смертелен

Вопреки своему агрессивному названию, РЛС "Кобра" относится к пассивным средствам защиты, и сама неспособна нанести врагу вред, но может помочь это сделать другим.

"Кобра" является радиолокационной станцией обнаружения артиллерийских батарей противника, чья задача – засечь в полете вражеский снаряд и благодаря электронному оборудованию вычислить примерное местоположение позиций артиллерии врага.

РЛС была разработан консорциумом европейских компаний "EADS Defence & Securіty", "Thales Group", "Airbus Defence and Space" и "Lockheed Martin" для армии Германии, но затем ее закупили Франция, Великобритания, Турция. Укриана станет пятой страной-оператором "Кобры".

Сама "Кобра" — трехмерный радар с фазированной решеткой и мощной антенной, в которой содержатся около 20 000 интегральных схем на основе арсенида галлия. Полупроводниковые приборы на основе арсенида галлия издают меньше шума, чем скажем более часто используемый кремний, и потому врагу сложнее обнаружить работу РЛС.

РЛС "Кобра"

При этом сам контрбатарейный радар способен засекать полет снаряда на расстоянии 40 км в секторе 90 град. Всего за 2 минуты он может обнаружить до 40 огневых позиций. Время развёртывания всего 10 минут, а экипаж составляет 3-4 человека.

Кроме того, высокая степень автоматизированного программного обеспечения с высокоскоростной схемой и безопасной передачей данных, позволяют быстро и безопасно передать данные об обнаруженном противнике своей артиллерии.

Таким образом РЛС "Кобра" помогут артиллерии ВСУ обнаружить и накрыть позиции артиллерии оккупантов на Херсонском и Балаклейском направлениях, которой противник пытается остановить наступление украинской армии.

Прыжок "Гепарда" — прикроет небо и устрашит землю

В отличии от "Кобры", ЗСУ "Гепард" может сама атаковать противника, причем делать это и против воздушных и против наземных целей.

Зенитная самоходная установка "Гепард" — это два 35-мм скорострельных орудия, которые благодаря РЛС могут засекать, и уничтожать воздушные цели на высоте до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с.

Эта способность "Гепардов" позволит им прикрывать наступающие части ВСУ от авиации рф, прежде всего вертолетов, которые пытаются остановить наступление нашей армии.

С другой стороны, ЗСУ может также поражать наземные цели на дальности до 4500 метров, в том числе живую силу, неукрепленные оборонительные позиции, небронированную или легкобронированную вражескую технику. Две 35-мм пушки "Эрликон" ЗСУ способны выпустить до 1100 снарядов весом 0,55 кг в минуту. Впрочем, сам боекомплект "Гепарда" составляет всего 310 таких снарядов.

Всего Украине переданы 20 ЗСУ "Гепард" из 30 обещанных и 4000 снарядов к ним из 10 000 запланированных к поставке.

Это не единственное оружие, которое Украина ждет от Германии, уже осенью арсеналы ВСУ могут пополниться немецким зенитно-ракетным комплексом IRIS-T SL.