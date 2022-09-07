Французский генерал спрогнозировал, когда ВСУ освободят Херсон: детали

Французский генерал отмечает, что дела у россиян идут не очень хорошо

Если на фронте не произойдет неожиданных перемен, то украинские военные уже до наступления зимы смогут деоккупировать Херсон и выбросить россиян с правого берега Днепра.

Как рассказал в интервью каналу France24 глава военной миссии Франции при ООН, генерал Доминик Тринкван, Украина тщательно готовилась к проведению контрнаступления и это можно увидеть по ее предварительным действиям, вроде уничтожения складов и командных пунктов, а также деятельности партизан.

"Россияне, похоже, удивлены использованными методами. Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего железной дороги, существенно их пошатнуло", — сказал он.

По словам генерала, если оккупанты на правом берегу Днепра не смогут получить боеприпасы, то не смогут обороняться, а их положение станет критическим.

Кроме того, Тринкван отметил, что многие из российских солдат находятся на фронте в течение 4-5 месяцев без ротаций и сейчас отдают предпочтение побегу, а не сопротивлению.

Он также отметил, что российский диктатор владимир путин усердно не желает объявлять всеобщую мобилизацию и продолжает делать вид, что все идет по плану.

"До зимы украинцы могут взять под контроль весь правый берег Днепра, включая город Херсон", — добавил он.

Напомним, накануне в СМИ была обнародована статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского о войне против россии. В ней говорится о том, что боевые действия будут продолжаться и в следующем году, а освобождение Крыма не станет окончательным разгромом страны-агрессора.