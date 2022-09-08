Война — день 197: тяжелые бои на Донбассе, ВСУ развивают наступление на Харьковщине и юге

Оперативно о главном 8 сентября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 197 дней. Российские войска продолжают массированно обстреливать украинские города ракетами. Вместе с тем, на юге страны и в Харьковской области украинские войска выдавливают оккупантов и постепенно освобождают оккупированную территорию.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Великобритания готовит крупную операцию по подготовке украинских военных, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Напомним, о событиях 5 сентября можно прочитать в сводке: "Война в Украине — день 194: ВСУ демонстрируют успехи на Донбассе и юге на фоне атак россиян".

О том, что происходило 6 сентября можно прочитать в материале: "Война — день 195: россияне пытаются остановить продвижение ВСУ на юге и продолжают ядерный шантаж".

Информация за 7 сентября доступна в трансляции: "Война — день 196: ВСУ наступают и на юге, и на Харьковщине".