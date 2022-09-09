Почему так важна именно сейчас статья Залужного и Забродского о российско-украинской войне – военный эксперт Влад Волошин

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин специально для "Телеграфа" прокомментировал статью Залужного и Забродского

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский опубликовали статью о ходе войны в Украине.

По их мнению, говорить о ее окончании в этом году точно не приходится. Также они признали (и это сделано впервые на официальном уровне), что в августе по авиабазе российских оккупантов в Крыму под Саками, в районе Новофедоровки, отработали ВСУ.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин специально для "Телеграфа" прокомментировал эту статью генералов.

"Те два должностных лица, которые готовили эту статью, владеют значительно бОльшим объемом информации, чем любые военные эксперты и специалисты. Так что дискутировать с ними, соглашаться или нет, могут лишь лица, имеющие доступ к подобному массиву информации, – уверен Влад Волошин. – Статья не просто интересная, полезная, познавательная для людей, осведомленных в военных вопросах, но и для простого обывателя. Чтобы он понял, какова на данный момент реальная ситуация в российско-украинской войне. И какие есть варианты ее продолжения".

По словам эксперта, Залужный и Забродский четко описали все риски, которые возникают перед Украиной.

"Среди прочего, детально расписано, как может быть произведена операция по освобождению Крыма. Для этого у нас должны быть не только имеющиеся силы и средства, но и отдельная группировка войск. Мы ведь прекрасно понимаем, как военные ресурсы сосредоточила Россия на оккупированном полуострове", – подчеркивает Влад Волошин.

Большое внимание, отмечает он, уделено в статье также материально-техническому обеспечению ВСУ в продолжающейся войне. Подчеркивается, что если наши союзники будут наращивать соответствующую помощь Украине, есть перспективы скорейшего окончания конфликта – с позитивным для нас исходом. Если же обеспечение будет на прежнем уровне или и того хуже – упадет – имеются все основания для затягивания войны.

"Эксперты и авторы статьи понимают, что этот конфликт будет продолжаться и в 2023 году. Нет никаких явных признаков того, что какая-то из сторон получит превосходство и война закончится в 2022-м", – акцентирует Влад Волошин.

Российско-украинская война уже перешла в затяжную стадию. Это факт. Как и то, что окончание ее не зависит уже только от Украины и рф, считает эксперт.

"Украина в войне получает помощь от западных партнеров. россия активно ищет союзников на востоке. Это и Иран, якобы готовый поставлять ей беспилотники, и Северная Корея, которая, по некоторым данным, готова снабжать россиян снарядами и ракетами. Страна-агрессор ведет соответствующие переговоры с Китаем, с Индией. Так что в конфликт втягивается всё больше сторон. И их влияние будет ощущаться. И об этом также пишут Залужный и Забродский", – обращает внимание Влад Волошин.

По его мнению, появление статьи именно 7 сентября, накануне очередной встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), связано не только с этим. Хоть подобные совпадения вряд ли случайны.

"На мой взгляд, главное в том, что уже слышны голоса ряда мировых политиков, что войну надо скорее закачивать. Усилить давление на Москву или Киев. Предлагают те или иные способы урегулирования. Но они во многом не учитывают интересы той или иной стороны. А эта статья, уверен, будет переведена на многие языки. Мир должен понять, ЧТО на самом деле происходит в Украине. И КАК мы настроены. Это сильный политический ход Украины в противостоянии с рф и ее агентами влияния", – констатирует Влад Волошин.