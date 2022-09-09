ВСУ продвигаются вглубь Харьковщины, на очереди — Купянск: свежие карты боев

Оккупанты продолжают точечно атаковать по всей линии фронта, но такой подход больше схож с агонией

Украинские защитники смогли добиться серьезных успехов в Харьковской области, о чем свидетельствует множество фото и видеодоказательств от жителей местных населенных пунктов. Впрочем, останавливаться на достигнутом никто не собирается — вполне вероятно, что в течении следующих нескольких суток Генштаб сможет отчитаться об очередном освобожденном городе. Речь идет о Купянске, к которому ВСУ удалось подобраться на расстояние около 20 километров. Тем временем также продолжаются серьезные бои на юге страны и, конечно же, Донбассе.

Больше деталей о происходящем на фронте рассказали аналитики Института изучения войны (США). Предоставив свежие карты боев, специалисты подчеркивают: линия обороны россиян трещит по швам почти по всей линии соприкосновения.

Помимо Харьковщины хорошие новости приходят также и с Херсонской области. Украинцы продолжают методично разрушать военную инфраструктуру врага и перекрывать доступные логистические пути, беря их под огневой контроль. Вполне вероятно, что за последние сутки ВСУ удалось приблизиться к временно оккупированному Херсону на еще несколько километров. Бьют оккупантов и на берегах рек Днепр и Ингулец.

Карта боев в Украине 9 сентября

Донбасс

К югу от Изюма наблюдается серьезное противостояние, связанное с попытками россиян захватить Славянск. Впрочем, пока наши защитники удерживают контроль над городом и ближайшими населенными пунктами. Накануне им удалось отразить атаку оккупантов рядом с национальным парком "Святые горы" и селом Богородичное.

Наблюдалась попытка наземной атаки и на северо-восточном направлению к Северску. Впрочем, у Григорьевки россиянам отрезали шансы к наступлению, оттеснив врага. В отместку враг кроет населенные пункты из артиллерии.

Карта боев на Донбассе 9 сентября

Неспокойно также пока что и на Бахмутском направлении. За сутки ВСУ смогли отбиться от россиян в района Зайцево и Майорска, не позволили продвинуться противнику и к Соледару.

Пытаясь дискредитировать украинцев в глазах мирных жителей, оккупанты атакуют населенные пункты на северо-западе, западе и севере от Донецка. Также регулярно обстреливаются позиции украинской армии на границе между Донетчиной и Запорожской областью.

Харьков

Как уже отмечалось, за последние сутки украинцам удалось достичь отличных успехов в Харьковской области. Генштаб ВСУ не только официально признал факт освобождения Балаклеи, но и отметил дальнейшее продвижение наших военных. Специалисты ISW не исключают, что следующей целью для деоккупации может стать Купянск.

Карта боев за Харьков 9 сентября

Этот город долгое время был во власти россиян, однако накануне они начали резко ретироваться оттуда. Вполне вероятно, что для полного освобождения Купянска украинской армии может понадобиться всего 72 часа. Пока что карты указывают на то, что ВСУ удалось добраться до Шевченкового и продвинуться к Грушевке. Если Купянск снова окажется под сине-желтым флагом, это будет означать серьезный урон российской армии.

Все потому, что именно через Купянск организовывалось большинство передач важной техники, а также переправа личного состава оккупантов на Изюмское направление.

Отметим также, что на протяжении 8 сентября россияне не раз пыталась продвинуться на северном направлении к Харькову. Впрочем, атаки рядом с Дементьевкой, Прудянкой и Константиновкой были отбиты.

Юг Украины

Карта боев за Херсон 9 сентября

8 сентября оккупанты не вели наступательных операций на западе Запорожской области, а лишь продолжали обстреливать линию разграничения. При этом они же обвиняют украинских военных в якобы совершенном обстреле села Васильевка, где находится один из крайних блок-постов по дороге для выезда жителей Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.

Не прекращаются заявления и о том, что ВСУ будто бы регулярно атакуют Энергодар с помощью артиллерии и беспилотников. При этом сами россияне регулярно обстреливают с оккупированного берега Днепра Никополь и Криворожский район.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, за какое время украинские военные могут полностью освободить Харьковщину, если не будут сбавлять нынешние темпы.

Также мы писали, как именно российские захватчики изменили тактику касаемо использования боевой авиации.