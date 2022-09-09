"Вишенка на торте": пресс-секретарь Воздушных сил рассказал, что не так с поставкой Украине истребителей

Украина может получить желаемые самолеты, однако сейчас эта поставка крайне нецелесообразна

Соединенные Штаты Америки, которые накануне передали Украине свои самые точные снаряды Excalibur, пока не предоставляют Киеву более современные истребители F-15 и F-16, потому что другие государства стоят в очереди чуть ли не по 6 лет, чтобы получить их. Более того, поставка этих "прихотливых" самолетов нецелесообразна, ведь для них не подготовлены ни пилоты, ни инженерный состав, ни инфраструктура, поэтому они просто не смогут выполнять полеты. И станут одной из ключевых целей для вражеских ударов.

Соответствующую информацию в интервью для издания "РБК-Украина" рассказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, отвечая на вопросы журналиста, начали ли США обучать украинских пилотов на современных F-15 и F-16, которые могли бы усовершенствовать украинский систему ПВО.

"Нет учений. Пока США выделили 100 миллионов для того, чтобы их реализовать в 2023 году. Но для этого нужно определиться с типом самолета, которые нам предоставят наши партнеры. У нас есть хорошие кандидаты, которые могут приступить к учениям, уже имеют определенный опыт и знание языка", — объяснил он.

По словам Игната, США сдерживают поставки Украине этих самолетов, ведь эти "вишенки на торте" являются самым технологичным из того, что Киев может вообще получить от союзников. Более того, их передача осложняется и тем, что та же Словакия, передающая Украине МиГ-29, ждет F-16 от США едва ли не последних 6 лет.

"Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители", — пояснил спикер.

Также он добавил, что Украина оказалась в патовой ситуации, когда эти истребители защитникам нужны уже сейчас, однако это невозможно, потому что использование этих самолетов требует не только обучения пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику — военных инженеров. Игнат назвал американские F-15 и F-16 крайне "прихотливыми". Кроме того, необходимо адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике: создать средства управления, связи и главное адаптировать под них взлетно-посадочные полосы.

На вопрос о вероятности того, что Украина получит эти истребители в рамках ленд-лиза, Юрий Игнат ответил, что это действительно возможно, однако, скорее всего, достаточно нецелесообразно.

"Передавать истребители могут. Но целесообразно ли это делать именно сейчас? Они будут просто простаивать, если они не смогут выполнять полеты. И станут одной из ключевых целей для вражеских ударов. Возможно, их лучше передать тогда, когда для них будет все готово: и пилоты, и инженерный состав, и инфраструктура", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Словакия готова передать Украине свои истребители МиГ-29, однако для этого несколько определенных условий.

Также напомним, как в США задались вопросом, не передать ли Украине легендарные самолеты-штурмовики А-10 Warthog.