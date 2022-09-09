Спасибо, но лучше бы еще больше "CAESAR" - Франция передает Украине новое оружие

Украина получит новые французские артсистемы

Как сообщает французское издание L`Opinion, Франция планирует передать ВСУ буксируемые 155-мм гаубицы TRF1 производства 80-х годов прошлого века. Что это за системы и почему это не лучшая помощь для ВСУ, разбирался "Телеграф".

Технологии 40-летней давности

Прежде всего бросается в глаза возраст артсистем – все они произведены в 80-е годы по тогдашним технологиям, и в самой Франции почти сняты с вооружения. Вооружены TRF1 лишь части французской армии в африканской стране Джибути.

По причине своей устарелости, TRF1 имеют ряд минусов в сравнении с более современными артиллерийскими орудиями, которые получают ВСУ:

слабая маневренность — TRF1 является буксируемым, но частично самодвижущимся орудием, то есть передвигается само со скоростью 8 км. Или быстрее, в зависимости от скорости колесного грузовика, буксирующего его. Орудие же, установленное на гусеничное или колесное шасси явно бы повысило скорость и маневренность;

слабая защита – опять же, не находясь за пусть и не такой сильной как у танка, но все же броней скажем гусеничного шасси, TRF1 более подвержена и чувствительна к ответному вражескому огню;

недостаточная дальность – максимальная стрельба из этого орудия возможна до 30 км активно-реактивным снарядом. При том что более современные артсистемы, имеющиеся у ВСУ, могут стрелять на 40 км и далее. Объяснение тому: короткий ствол пушки – 39 калибров. В то время как более современные аналоги имеют длину в 52 калибра.

По сути, TRF1 примерно идентична по тактико-техническим характеристикам советским орудиям, находящимся на вооружении ВСУ и рф.

В этом смысле куда более логичным было бы поступление более качественных САУ "CAESAR", которых ВСУ получили в количестве более 30 единиц, превосходящих TRF1 по дальности стрельбы (до 47 км) и маневренности.

Тем не менее очередная помощь от Франции позволит увеличить количество артсистем на передовой, ведь хотя украинская артиллерия и превосходит российскую по качественным показателям, количественно ВСУ продолжает отставать. Правда, отставание постоянно наверстывается благодаря поставкам новых артиллерийских систем.