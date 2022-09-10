Украинские военные могут отрезать Изюм: свежие карты боев в Украине

Ситуация на фронте меняется молниеносно — поступают сообщения о продвижении военных

Украинское контрнаступление продвигается в Харьковской области и не только. Суммарно за последние дни удалось освободить большое количество украинской территории — счет приближается к 2500 кв км. Украинские военные продолжают наступление в сторону Купянска и Изюма и предпринимают меры, чтобы отрезать изюмскую группировку росвойск.

В Институте изучения войны отмечается, что ВСУ смогут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если на север и на юг от города отрежут российские линии сообщения. В таком случае будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть роспозиций на северо-востоке Украины.

Отмечается, что оккупанты стягивают силы на Харковщину. При этом контрнаступление Сил обороны Украины идет с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока на Изюм. Также сообщается о достижении окраин Купянска, а также продвижении в сторону Великого Бурлука. Украинские военные могли продвинуться к северу от Грушевки. Операции ВСУ на юге также продолжаются.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские войска пытались продвинуться в районе Бахмута. Также оккупанты не оставляют целей продвижения в Авдеевке, а также в районе Пески-Первомайское. Сообщается, что украинские военные провели штурм юго-западнее Авдеевки накануне.

Карта боев на востоке

Харьков

россия стягивает силы к Изюму, пытаясь остановить наступление Сил обороны Украины. При этом оккупанты сохраняют возможность атаки к северу и северо-востоку от Харькова, в частности — обстреливают в районе Прудянки и других населенных пунктов.

Сообщается, что украинские военные достигли окраин Купянска и наступают на Изюм с четырех сторон: северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. Эксперты ожидают, что украинским военным удастся перерезать линии снабжения россиян в этом районе. Также сообщается, что украинские военные могли выйти к городу Оскол, это бы нарушило возможность войск рф в Лимане поддерживать операции в Изюме.

В настоящее время украинская артиллерия контролирует единственную дорогу, ведущую в Изюм. Это позволит закрыть городское боевое пространство, считает военный автор и бывший военный США Чак Пфаррер.

Карта наступления ВСУ на Изюм

Часть источников предполагает, что украинские военные могли продвинуться севернее Грушевки, западнее Купянска в направлении Великого Бурлука, это большой логистический узел.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Украинское контрнаступление на юге продолжается. Украинские военные не только атакуют переправы через Днепр, но и склады оккупантов, блокируя российскую логистику. Генштаб сохраняет оперативное молчание по этому направлению. Российские военные пытаются прикрыться украинцами на оккупированной территории, запрещая покидать свои населенные пункты. Отмечено три зоны активности в Херсонской области — возле украинских позиций на реке Ингулец, северо-западнее Херсона и южнее границы Херсонской и Днепропетровской области.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия пытается пополнить силы на юге, согнав на оккупированные территории кадыровцев. Тем временем продвижение ВСУ в Харьковской области может стать переломным моментом в войне против агрессии россии.