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Украинские военные могут отрезать Изюм: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Россияне загрязняют Украину своей военной техникой Новость обновлена 10 сентября 2022, 09:18
Россияне загрязняют Украину своей военной техникой

Ситуация на фронте меняется молниеносно — поступают сообщения о продвижении военных

Украинское контрнаступление продвигается в Харьковской области и не только. Суммарно за последние дни удалось освободить большое количество украинской территории — счет приближается к 2500 кв км. Украинские военные продолжают наступление в сторону Купянска и Изюма и предпринимают меры, чтобы отрезать изюмскую группировку росвойск.

В Институте изучения войны отмечается, что ВСУ смогут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если на север и на юг от города отрежут российские линии сообщения. В таком случае будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть роспозиций на северо-востоке Украины.

Отмечается, что оккупанты стягивают силы на Харковщину. При этом контрнаступление Сил обороны Украины идет с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока на Изюм. Также сообщается о достижении окраин Купянска, а также продвижении в сторону Великого Бурлука. Украинские военные могли продвинуться к северу от Грушевки. Операции ВСУ на юге также продолжаются.

Карта боевх действий в Украине 10.09.2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские войска пытались продвинуться в районе Бахмута. Также оккупанты не оставляют целей продвижения в Авдеевке, а также в районе Пески-Первомайское. Сообщается, что украинские военные провели штурм юго-западнее Авдеевки накануне.

Карта боевых действий Донбасс 10.09.2022
Карта боев на востоке

Харьков

россия стягивает силы к Изюму, пытаясь остановить наступление Сил обороны Украины. При этом оккупанты сохраняют возможность атаки к северу и северо-востоку от Харькова, в частности — обстреливают в районе Прудянки и других населенных пунктов.

Сообщается, что украинские военные достигли окраин Купянска и наступают на Изюм с четырех сторон: северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. Эксперты ожидают, что украинским военным удастся перерезать линии снабжения россиян в этом районе. Также сообщается, что украинские военные могли выйти к городу Оскол, это бы нарушило возможность войск рф в Лимане поддерживать операции в Изюме.

В настоящее время украинская артиллерия контролирует единственную дорогу, ведущую в Изюм. Это позволит закрыть городское боевое пространство, считает военный автор и бывший военный США Чак Пфаррер.

Карта наступления ВСУ на Изюм
Карта наступления ВСУ на Изюм

Часть источников предполагает, что украинские военные могли продвинуться севернее Грушевки, западнее Купянска в направлении Великого Бурлука, это большой логистический узел.

Карта боевых действий Харьков 10.09.2022
Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Украинское контрнаступление на юге продолжается. Украинские военные не только атакуют переправы через Днепр, но и склады оккупантов, блокируя российскую логистику. Генштаб сохраняет оперативное молчание по этому направлению. Российские военные пытаются прикрыться украинцами на оккупированной территории, запрещая покидать свои населенные пункты. Отмечено три зоны активности в Херсонской области — возле украинских позиций на реке Ингулец, северо-западнее Херсона и южнее границы Херсонской и Днепропетровской области.

Карта боевых действий Херсон 10.09.2022
Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия пытается пополнить силы на юге, согнав на оккупированные территории кадыровцев. Тем временем продвижение ВСУ в Харьковской области может стать переломным моментом в войне против агрессии россии.

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#Карта #Контрнаступление #ВСУ