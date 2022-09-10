Оккупанты нанесут ответные удары: эксперт предупредил об угрозах наступления ВСУ

Эксперт рассказал, как будет разворачиваться контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ не всегда будет напоминать то, что в настоящее время происходит в Харьковской области, и даже там ВСУ рано или поздно придется остановиться, чтобы закрепиться на позициях.

Такое мнение высказал в эфире единого телемарафона новостей военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, контрнаступление будет разворачиваться скачками со своими подъемами и спадами.

"Этот этап теперь будет длиться до самого конца войны. Он будет долгим, с переменным успехом, не везде у нас будет получаться быстро, как это получается сейчас", — сказал он.

Эксперт отметил, что украинские защитники смогли освободить большой кусок территории и рано или поздно им придется остановиться, чтобы закрепиться на позициях, а также перегруппировать силы и подготовиться к контрударам россиян.

При этом, по словам Жданова, контрудары будут непременно, из-за чего для ВСУ важно не растягивать силы, чтобы не допустить появления слабых участков.

Он также добавил, что успешность контрнаступления во многом будет зависеть от того, какие резервы сможет задействовать Украина.

Как сообщалось ранее, в субботу российские СМИ сообщили о том, что оккупационные войска покинули Изюм в Харьковской области. Кроме того, появлялась информация, что россиян выбили из Купянска, а также из Лимана в Донецкой области. Вместе с тем глава Луганской ОВА намекнул на начало освобождения Лисичанска.