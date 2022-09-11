Что делать мужчинам, которых мобилизовали с нарушением: ответ адвоката

Украинские суды освободили от службы четырех мужчин, на воспитании которых трое и более детей

На фоне общей мобилизации, которую власти Украины объявили из-за полномасштабного российского вторжения, на фронт попали десятки тысяч военнообязанных мужчин. В первые волны призыва случались случаи, когда в ряды армии брали лиц, которые могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию. Речь о многодетных родителях, которые содержат троих и более детей до 18 лет. Теперь же Верховная Рада предлагает дать им возможность увольняться.

Как рассказал участник волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Роман Лихачев, в Украине уже сформулировалась судебная практика, когда мужчин, которых призвали незаконно, увольняли из личного состава военных формирований. По словам адвоката, по состоянию на 5 сентября было четыре судебных решения:

В августе 2022 года Винницкий окружной административный суд освободил от службы мужчину, которого военный комиссар зачислил на должность стрелка. Все дело в том, что на момент мобилизации он якобы не предоставил в ТЦК информацию, подтверждающую его право на освобождение от призыва. Военкомат в качестве аргумента использовал еще и тот факт, что один ребенок мужчины не является его родным, а потому якобы он не может получить право на увольнение.

На что суд постановил, что по статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчина может быть призван на военную службу исключительно с его согласия и только по месту жительства. Ведь на его содержании находятся 3 и более несовершеннолетних детей. Тот факт, что один ребенок не родной, не отменяет права на добровольную мобилизацию, ведь в законе указано именно об "содержании трех и более детей", а не наличии биологической связи.

Позже Винницкий окружной административный суд принял аналогичное решение в отношении еще одного мужчины, которого призвали на службу вопреки тому, что у него было право на освобождение от нее. Подобные решения также были вынесены Закарпатским и Ровенским окружными административными судами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить от призыва еще две категории работающих с детьми мужчин.