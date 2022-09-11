"Почувствовали вкус крови": известный волонтер рассказал о состоянии бойцов ВСУ на Харьковщине

Мотивация бойцов ВСУ зашкаливает

Успехи ВСУ в Харьковской области удивили не только весь мир, но и самих военнослужащих, которые добились существенных успехов не имея преимущества в артиллерии и авиации.

Об этом "Телеграфу" рассказал основатель фонда "Вернись живым" и проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега, которые отметил, что наши войска продвигаются очень быстро.

По его словам, на фронте произошел кардинальный перелом, а сами украинские военные не ждали, что россияне посыпятся настолько быстро.

Дейнега отмечает, что у украинских защитников заоблачная мотивация и они перевыполняют полученные приказы.

"То время, которое им дают на отдых, они не используют и бросаются в бой, потому что они почувствовали вкус крови, почувствовали кайф от освобождения своей земли", — отметил он.

Кроме того, волонтер подчеркнул, что военные успехи "поменяют все", включая и темпы поставок оружия от Запада.

Как сообщалось ранее, масштабное контрнаступление ведется нашими военными на Херсонском и Харьковском направлениях, и его результаты впечатляют — с начала сентября более 3000 кв. км возвращены под контроль Украины.

При этом отступающие россияне зачастую бросают свою технику и боеприпасы, которые переходят на нужды ВСУ. Иногда находят и более экзотические вещи, как например БПЛА "Орлан-10" с наземными станциями управления и полным набором технической документации.