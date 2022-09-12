Усиление рф в Черном море, переговоры, угроза на Харьковщине: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо

На утро понедельника, 12 сентября, украинцев по-прежнему по большей части волнует ход военных действий и контрнаступление против россии.

"Телеграф" собрал пять интересных новостей за вечер, ночь и утро, которые вы могли проспать.

Усиление рф в Черном море

россия после некоторого затишья резко усилила группировку своих кораблей в Черном море, — сейчас у нее наготове четыре больших десантных корабля с 26 "Калибрами" на вооружении, сообщает оперативное командование "Юг".

Переговоры с россией

Накануне глава МИД рф сергей лавров заявил о готовности к переговорам, — президент Украины Владимир Зеленский ответил ему, что желания говорить со стороны рф не наблюдается, в то время как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что Украина будет говорить с рф только о восстановлении территориальной целостности.

рф может пойти в новую атаку

Контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось", однако есть риск, что россияне попытаются вернуть утраченные на этом направлении позиции, — считает министр обороны Алексей Резников. Так, по его мнению, праздновать украинцам еще рано.

Греция решила не помогать

Греция не собирается отправлять в Украину ЗРК С-300 российского производства. Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, какая-либо поддержка Украины не должна проходить путем ослабления обороны Греции.

Ядерный удар рф возможен или нет?

Применение рф ядерного оружия маловероятно, потому что вряд ли президент рф путин и его окружение настроены на самоубийство, — считает экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Заметим, что следить за самыми важными новостями о войне в Украине вы также можете в нашей онлайн-трансляции: Война — день 201: оккупанты в панике бегут от ВСУ, но усиливают террор мирных жителей.