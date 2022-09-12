"Народный дрон" или PD-2: украинские беспилотники могут заполнить небо над оккупантами после гибели российских "Орланов"

После захвата техдокументации на дроны рф, их БПЛА могут кончиться

В ходе разгрома оккупантов на Харьковщине ВСУ удалось захватить в виде трофея один из наиболее массовых беспилотников врага – "Орлан-10". По словам блогера и ведущего украинского YouTube-канала InfoCar Павла Кашчука, захват комплекса в целом состоянии с техдокументацией, позволит успешнее бороться с данными БПЛА и в перспективе их уничтожить.

"Телеграф" разбирался, почему "Орлан-10" стал самым массовым российский дроном и какой украинский беспилотник может заменить его в небе, но уже для уничтожения оккупантов.

"Орлан-10" — самый массовый и коррупционный в россии

Данный вид БПЛА был принят на вооружении в вс рф в 2010 году и стал самым массовым (не менее 1000 единиц) дроном, чья функция — разведка целей для артиллерии, на протяжении полета более 10 часов.

"Орлан-10" весом около 15 килограммов способен развивать максимальную скорость до 150 км/ч и крейсерскую – 90 км, подниматься на высоты до 5 000 метров, а максимальная дальность полета составляет до 600 километров.

Действительно неплохие характеристики БПЛА, привлекли внимание военных рф еще и низкой ценой – порядка 160 тысяч долларов (в 2013 году) за комплекс из 2 дронов, запчастей к ним, с пусковой установкой и станцией управления.

Правда, впоследствии цена на комплекс выросла в 10 раз – до 50 миллионов российских рублей. А уже в 2022 году силовики страны-оккупанта установили, что производитель "Орланов" просто подкупал госчиновников, чтобы цена на дрон росла, при этом особо не улучшая его показатели.

Теперь же с попаданием в руки ВСУ техдокументации по "Орлану-10", их ценность становится еще более сомнительной.

"Народный дрон" вместо "Орлана"

Место "Орланов" в небе, но уже с целью наводки украинской артиллерии на головы оккупантов, может занять украинский дрон PD-2 (People’s Drone), производства компании "Укрспецсистемс".

Отечественный беспилотник заметно тяжелее российского – до 55 кг. Но зато способен нести 14 кг полезной нагрузки вместо 5 у "Орлана", имеет максимальную скорость в 140 км/ч и 100 км – крейсерской. Кроме того, имеет 1000 км дальности на тех же 5000 метрах высоты. Правда, в воздухе PD-2 может держаться максимум 12 часов – большая масса и двигатель требуют большего расхода топлива.

Как вспоминает для "Форбс-Украина" заместитель директора по развитию "Укрспецсистемс" Игорь Маслов, история компании началась в 2014 году с 10 человек, вложивших в нужное для страны дело личные сбережения.

БПЛА PD-2 активно закупается для нужд ВСУ. Так, только фонд "Вернись живым" купил 10 комплексов PD-2 на $8,5 млн. Есть у компании и экспортные контракты.

Огромные потери и несовершенство собственных дронов заставили оккупантов покупать БПЛА в Иране.