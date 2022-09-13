Бегство военных рф и обострение у Армении с Азербайджаном: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо

На утро вторника, 13 сентября, у Украины продолжается череда побед на фронте, даже есть определенные улучшения ситуации на Запорожской АЭС, однако и вновь обостряется конфликт Армении и Азербайджана.

"Телеграф" собрал интересные новости за ночь и утро, которые Вы могли проспать.

россия дает заднюю

Большая часть российских войск, отступивших из Харьковской области, перешла через границу и находится на территории россии, — сообщает чиновник Пентагона для CNN.

Тем временем генерал Дмитрий Марченко утверждает, что из-за низкого боевого духа оккупантам на юге дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными.

Ситуация в Черном море накаляется

россия вновь увеличила количество ракет, имеющихся наготове в Черном море, — сейчас на вооружении агрессора там 30 "Калибров", сообщает оперативное командование "Юг".

Азербайджан и Армения

У Азербайджана с Арменией новое обострение на границе, государства обменялись провокациями, обстрелами и обвинениями, а армянский премьер Пашинян почти сразу позвонил президенту рф владимиру путину, после чего решили просить помощи ОДКБ и россии.

Ситуация на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщает, что удалось успешно восстановить еще одну линию электропередач на ЗАЭС, что позволит проводить безопасное охлаждение реакторов на станции, — ранее в рабочем состоянии была только одна линия из украинской сети, в случае выхода ее из строя пришлось бы использовать генераторы.

И победное

ВСУ уже освободили более 6 тысяч квадратных километров нашей земли от оккупантов, – сообщил в ночном обращении президент Владимир Зеленский.

Карта боевых действий в Украине на 13.09.2022

Оперативно за главными событиями на фронте 13 сентября можете следить в нашей трансляции: Война — день 202: ВСУ продолжают развивать наступление, но россияне усиливают сопротивление.