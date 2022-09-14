Мощная помощь Запада и хорошие известия с Юга Украины: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

На утро среды, 14 сентября, поступают приятные известия об успехах Вооруженных сил Украины, а также о помощи со стороны западных партнеров.

"Телеграф" собрал самые интересные новости ночи и утра, которые Вы могли проспать.

Помощь Запада не прекращается

Администрация президента США Джо Байден готовит новый пакет оборонной помощи для Украины. Информация о нем появится в ближайшие дни, сообщает координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Также вскоре странам ЕС будет предложено предоставить новое финансирование на поставку вооружений Украине, – председатель дипломатии Жозеп Боррель.

Тем временем Дания по примеру Британии проведет у себя обучение украинских военных, говорит глава датского Минобороны Мортен Бедскоу.

А Австрия построит и оборудует в Украине три медицинских учреждения стоимостью в 600 миллионов евро.

ВСУ — красавчики

Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ достигли "значительного прогресса", хотя впереди еще и долгий путь.

Между тем, американский Пентагон добавляет, что успех Украины в контрнаступлении стал неожиданностью для россиян, однако США с самого начала видели способность украинцев адаптироваться и по максимуму использовать имеющиеся ресурсы.

россия коварная

россия с 2014 года тайно перечислила более 300 млн долларов партиям более чем в 20 странах на четырех континентах с целью влияния на внутриполитические процессы, и планировала перечислить еще сотни миллионов, сообщает CNN со ссылкой на должностного лица администрации США, владеющего соответствующими данными разведслужб.

Кризис в Европе

В Париже решили сократить время освещения Эйфелевой башни, теперь иллюминация будет выключаться в 23:45 (ранее работала до 01:00), также будут выключать раньше освещение здания мэрии Парижа и районных органов власти, башни Сен-Жак, муниципальных музеев; помимо прочего, на один градус снизят температуру в городских бассейнах и общественных зданиях.

Хорошие известия с юга

Эксперты восстановили все три линии электропередач на Запорожскую АЭС (они все были выведены из строя, затем отремонтировали одну, а вчера стало известно, что уже работают две), также восстановлено электроснабжение в Энергодаре, — сообщает МАГАТЭ.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров информирует, что российские оккупанты бегут из города и региона в целом в направлении Крыма.

Чтобы оперативно следить за событиями на фронте, читайте нашу онлайн-трансляцию – Война – день 203: наступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине, гарантии безопасности Украины.