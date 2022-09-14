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Мобилизация в Украине: названы девять категорий людей, которых не призовут

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Призыв на военную службу во время полномасштабной войны Новость обновлена 14 сентября 2022, 08:59
Призыв на военную службу во время полномасштабной войны

Не подлежат мобилизации еще девять категорий граждан

С начала объявления мобилизации после полномасштабного вторжения россии в Украину граждане постоянно сталкиваются с новыми правилами и законами о призыве на военную службу. Поэтому появляется и множество мифов вокруг этих новостей. Однако, например, недавно в Минобороны окончательно поставили точку по военному учету женщин.

Если военнообязанное лицо уклоняется от призыва, его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Однако не могут мобилизовать в армию тех, кто этой мобилизации не подлежит.

Группы людей, которых не имеют права мобилизовать:

Первая группа — работники компаний, организаций и органов, которых "забронировали" для выполнения своих обязанностей.

Вторая группа – неспособные к службе лица, то есть те, кто имеет инвалидность или временно непригодны из-за состояния здоровья.

Третья группа – граждане, которые содержат и отвечают за троих или более детей до 18 лет. Под эту категорию также подпадают опекуны и родители совершеннолетних, имеющих I или II группу инвалидности.

Четвертая группа — личности, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

Пятая группа — граждане Украины, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи, например за женой или мужем, ребенком, матерью или отцом.

Шестая группа — опекуны, усыновители, приемные родители и родители-воспитатели несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки.

Седьмая группа – народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики, а также некоторые категории чиновников.

Восьмая группа — военнообязанные лица, имеющие уже служащего супруга и несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в эту категорию входят те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате военных действий на Востоке Украины.

Девятая группа – студенты высших учебных заведений, получатели профессионального высшего образования. Однако подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. К тому же учителя и преподаватели также не могут быть мобилизованы.

Следовательно, следует отметить, что существует большое количество граждан, которые не могут быть призваны на службу без собственного согласия. В большинстве – по семейным обстоятельствам и из-за состояния здоровья.

Как сообщал "Телеграф" ранее, полковник Руслан Тригуб объяснил, как определяется военная специализация мобилизованных.

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