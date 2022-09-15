Россиянка стала настоящим героем Украины: в сети скорбят о погибшей девушке-воине

Женщина приехали из россии, чтобы защищать Украину в 2014 году

С началом наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях, которое началось в начале сентября, украинцы радуются каждому отвоеванному населенному пункту. Это действительно счастливые события, особенно для жителей освобожденных от оккупации территорий.

Тем не менее, не следует забывать какой ценой мы имеем такие достижения.

На войне с российскими оккупантами погибла Ольга Симонова, военная 24-й механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила.

Ольга приехала в Украину из города Челябинск в конце 2014 года. Еще будучи гражданкой российской федерации, она вступила в добровольческое подразделение парамедиков, чтобы противостоять вооруженной агрессии россии. Позже, в 2016 году она подписала трехлетний контракт с ВСУ как гражданка другого государства. Она дослужилась до звания сержанта и стала командиром боевой машины пехоты.

Ольга Симонова

Уже в 2017 году Ольга Симонова стала первым контрактником ВСУ-иностранцем, получившим украинское гражданство во время службы на Востоке.

Она погибла 13 сентября в возрасте 34 лет. Военная взорвалась на взрывном устройстве, выполняя боевое задание в районе города Соледар Донецкой области.

"Для меня она была символом украинства будущего. Украинства, которое принимают всем сердцем. Символом того, что настоящим украинцем становятся, а не рождаются… Ольга Симонова, родившаяся в далеком Челябинске русской и погибшая украинкой на Диком поле, пусть ангелы в вышиванках несут на небо твою храбрую и чистую душу", – говорится в сообщении общественного активиста Геннадия Друзенко.

Прокомментировал его смерть и журналист Юрий Бутусов.

"Она была невероятно сильной и яркой личностью, с высоким чувством достоинства и справедливости. Она стала украинкой, общалась на нашем языке, мы вместе были на марше в честь Бандеры 1 января. Большая честь знать тебя, Ольга", — написал он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, заслуженный артист Украины Александр Шаповал погиб в боях, у него осталась жена и двое детей.