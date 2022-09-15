Харьковский сценарий наступления не повторится в Луганской области: Гайдай объяснил, почему

Российские оккупанты готовятся к наступлению ВСУ в Луганской области

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай убежден, что так называемого эффекта неожиданности, как было с нападением ВСУ на оккупантов в Харьковской области, уже не повторится. Вооруженным силам придется тяжело сражаться за Луганщину, ведь российские захватчики уже готовятся защищать свои позиции.

Соответствующую информацию в четверг, 15 сентября, глава ОВА сообщил во время ежедневного украинского телемарафона, отметив, что оккупационная армия России уже готовится к оборонной операции и стягивает свои подразделения, закрываясь в Сватово, Троицком, а также Кременной.

Кроме того, по словам Гайдая, продолжаются тяжелые бои по многим направлениям на востоке страны, в частности, на Луганском направлении.

"Харьковский "мгновенный" сценарий не повторится. За нашу область придется тяжело драться. Россияне готовятся к обороне", — пояснил он.

Также руководитель ОВА добавил, что сейчас оккупанты крайне серьезную проблему с личным составом, мол, "пушечное мясо", у них заканчивается, поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядят свежие карты боев с оккупационной армией россии в Харьковской, Херсонской, а также на востоке страны.

Также напомним, как менялась линия фронта почти за две недели полномасштабного контрнаступления ВСУ.