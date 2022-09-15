Мужчинам могут разрешить выезд за границу – есть одно условие
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Инициатор законопроекта хочет посодействовать увеличению финансовой поддержки военных
Выезд военнообязанных мужчин за границу стал запрещенным с началом объявления мобилизации по всей Украине в результате российского полномасштабного вторжения. Ограничение действует уже более полугода, но есть и определенные категории людей, имеющих право на выезд. В целом правила часто меняются, иногда добавляются новые, что позволяет расширить список.
Еще одно правило может появиться очень скоро.
13 сентября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, позволяющий мужчинам выезжать за границу. Выехать смогут только те, кто внесет взнос на ВСУ в 13 тысяч гривен, причем деньги должны пополняться ежемесячно.
Чтобы уехать за границу, военнообязанным мужчинам нужно подтвердить:
- наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом. Средства по этому счету нельзя будет использовать за пределами страны;
- передачу банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет за каждый месяц (или часть месяца) пребывания за границей;
- разрешение отчислять со счета с гарантийным взносом минимальную сумму в поддержку Вооруженных Сил Украины по истечении каждого месяца за границей.
На обратном пути для въезда в Украину военнообязанные мужчины должны предоставить подтверждение выполнения всех вышеперечисленных условий. Выехавшие ранее и не имевшие отсрочки от призыва должны оплатить при возвращении 26 тысяч гривен за каждый месяц не в Украине.
Кроме того, уточняется, что право гражданину Украины на выезд и въезд в Украину будет давать один из следующих документов:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа.
"Главной целью законопроекта является внесение в законодательство изменений, которые способствуют уменьшению количества граждан, которые не могут заработать на себя и семью, увеличению финансовой поддержки ВСУ, укреплению экономики и обороноспособности государства, снижению градуса социально-экономического напряжения", — говорится в пояснительной записке инициатора законопроекта Мазураша Георгия.
Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчины могут уехать за границу, если являются сопровождающими тяжелобольного родственника.