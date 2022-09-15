Мужчинам могут разрешить выезд за границу – есть одно условие

Инициатор законопроекта хочет посодействовать увеличению финансовой поддержки военных

Выезд военнообязанных мужчин за границу стал запрещенным с началом объявления мобилизации по всей Украине в результате российского полномасштабного вторжения. Ограничение действует уже более полугода, но есть и определенные категории людей, имеющих право на выезд. В целом правила часто меняются, иногда добавляются новые, что позволяет расширить список.

Еще одно правило может появиться очень скоро.

13 сентября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, позволяющий мужчинам выезжать за границу. Выехать смогут только те, кто внесет взнос на ВСУ в 13 тысяч гривен, причем деньги должны пополняться ежемесячно.

Чтобы уехать за границу, военнообязанным мужчинам нужно подтвердить:

наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом. Средства по этому счету нельзя будет использовать за пределами страны;

передачу банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет за каждый месяц (или часть месяца) пребывания за границей;

разрешение отчислять со счета с гарантийным взносом минимальную сумму в поддержку Вооруженных Сил Украины по истечении каждого месяца за границей.

На обратном пути для въезда в Украину военнообязанные мужчины должны предоставить подтверждение выполнения всех вышеперечисленных условий. Выехавшие ранее и не имевшие отсрочки от призыва должны оплатить при возвращении 26 тысяч гривен за каждый месяц не в Украине.

Кроме того, уточняется, что право гражданину Украины на выезд и въезд в Украину будет давать один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа.

"Главной целью законопроекта является внесение в законодательство изменений, которые способствуют уменьшению количества граждан, которые не могут заработать на себя и семью, увеличению финансовой поддержки ВСУ, укреплению экономики и обороноспособности государства, снижению градуса социально-экономического напряжения", — говорится в пояснительной записке инициатора законопроекта Мазураша Георгия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчины могут уехать за границу, если являются сопровождающими тяжелобольного родственника.