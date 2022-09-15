Отношение жителей ОРДЛО к россии резко поменялось: названы две причины

рф сдает интересы так называемых самопровозглашенных "республик"

Пророссийские жители псевдореспублик "днр" и "лнр" резко изменили свое отношение к российской федерации после наступления украинских Сил Обороны. Местные крайне недовольны ходом проведения так называемой "спецоперации" россии совместно с действиями российского правительства. Кроме того, не менее раздражительным фактором для них стало и то, что выданные российские паспорта не имеют юридического веса на территории враждебно настроенной страны.

Соответствующую информацию в четверг, 15 сентября, в своем телеграмм-канале сообщило Главное управление разведки Украины, отметив, что тем гражданам, которые пытались выехать в россию с паспортами, выданными в "днр" и "лнр" прямо на границе четко объяснили, что они "никто и зовут их никак".

Кроме того, согласно информации разведчиков, среди личного состава одной из бригад специального назначения вооруженных российских сил ходят сведения о том, что к 1 декабря 2022 года один из этапов "СВО" должен закончиться. По завершению в планах оккупантов выведение регулярных подразделений из россии из некоторых оккупированных украинских территорий якобы для того, чтобы передать их под контроль так называемым "добровольческим батальонам".

"Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские разведчики предполагают, что российские войска, которые начали бежать с оккупированных территорий из-за мощного контрнаступления ВСУ, боясь попасть в "котл" украинских военных, могут и дальше продолжить отступать, однако при определенных условиях.