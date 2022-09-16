У путина стало на 71 военного убийцу меньше: названы потери врага на Юге

Атакам ВСУ подверглись склады боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост и пять понтонных переправ

Украинские воины продолжают успешные действия против оккупантов на юге страны, истребляя русских фашистов и уничтожая их технику.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Так, за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.

Также атакам подверглись склады боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост, пять понтонных переправ возле Дарьевки, Садового.

В результате путин за сутки потерял 71 своего вояку.

Кроме того, уничтожены:

5 танков;

14 единиц другой автобронетехники;

реактивную систему залпового огня "Град";

самоходную артиллерийско-минометная установку "Нона-С";

самоходную артустановку "Гвоздика";

зенитную самоходную установку "Шилка";

2 гаубицы "Мста-Б";

2 миномета калибром 120 мм

Потери врага на Юге

Также силы ПВО сбили вражескую крылатую ракету, которая летела в сторону Одесской области.

В то же время русские оккупанты продолжают угрожать мирным украинским городам: корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья укрываясь от шторма и вероятных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "Калибров".

Напомним, накануне в результате успешных действий ВСУ враг не досчитался двух единиц авиации и нового понтонного моста.