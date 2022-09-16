У путина стало на 71 военного убийцу меньше: названы потери врага на Юге
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Атакам ВСУ подверглись склады боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост и пять понтонных переправ
Украинские воины продолжают успешные действия против оккупантов на юге страны, истребляя русских фашистов и уничтожая их технику.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Так, за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.
Также атакам подверглись склады боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост, пять понтонных переправ возле Дарьевки, Садового.
В результате путин за сутки потерял 71 своего вояку.
Кроме того, уничтожены:
- 5 танков;
- 14 единиц другой автобронетехники;
- реактивную систему залпового огня "Град";
- самоходную артиллерийско-минометная установку "Нона-С";
- самоходную артустановку "Гвоздика";
- зенитную самоходную установку "Шилка";
- 2 гаубицы "Мста-Б";
- 2 миномета калибром 120 мм
Также силы ПВО сбили вражескую крылатую ракету, которая летела в сторону Одесской области.
В то же время русские оккупанты продолжают угрожать мирным украинским городам: корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья укрываясь от шторма и вероятных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "Калибров".
Напомним, накануне в результате успешных действий ВСУ враг не досчитался двух единиц авиации и нового понтонного моста.