Укр

У путина стало на 71 военного убийцу меньше: названы потери врага на Юге

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Украинские воины после успешной атаки Новость обновлена 16 сентября 2022, 04:18
Украинские воины после успешной атаки

Атакам ВСУ подверглись склады боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост и пять понтонных переправ

Украинские воины продолжают успешные действия против оккупантов на юге страны, истребляя русских фашистов и уничтожая их технику.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Так, за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.

Также атакам подверглись склады боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост, пять понтонных переправ возле Дарьевки, Садового.

В результате путин за сутки потерял 71 своего вояку.

Кроме того, уничтожены:

  • 5 танков;
  • 14 единиц другой автобронетехники;
  • реактивную систему залпового огня "Град";
  • самоходную артиллерийско-минометная установку "Нона-С";
  • самоходную артустановку "Гвоздика";
  • зенитную самоходную установку "Шилка";
  • 2 гаубицы "Мста-Б";
  • 2 миномета калибром 120 мм
Потери врага на Юге

Также силы ПВО сбили вражескую крылатую ракету, которая летела в сторону Одесской области.

В то же время русские оккупанты продолжают угрожать мирным украинским городам: корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья укрываясь от шторма и вероятных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "Калибров".

Напомним, накануне в результате успешных действий ВСУ враг не досчитался двух единиц авиации и нового понтонного моста.

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#Враг #Потери #ОК "Пивдень" #ВСУ