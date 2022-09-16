Новая Буча, обстрелы и усиление помощи Западу: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Хотя некоторым кажется, что война в Украине кому-то надоела и затянулась, однако факты говорят о другом — украинцы полны сил продолжать бороться за свою свободу, в то время как цивилизованные страны продолжают всестороннюю помощь.

"Телеграф" собрал самые интересные новости к утру пятницы, 16 сентября, которые вы могли пропустить.

Ночные обстрелы

Были удары по Слободскому и Киевскому районам Харькова, прилетело возле жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль. Легко пострадали двое взрослых и двое детей.

Еще одну ракету враг направлял на Одесскую область, однако средства противовоздушной обороны успешно ее сбили.

Взрывы ночью слышал и оккупированный Мелитополь, — захватчики заявляют, будто ПВО сбила все снаряды, но над аэродромом вздымается дым, сообщает мэр Иван Федоров.

Также не спала Белгородская область, были серьезные взрывы в Валуйках неподалеку от украинской границы, исчезло электричество, российские власти традиционно обвиняют ВСУ.

Новая Буча

В освобожденном Изюме в Харьковской области нашли массовое захоронение, сообщил в ночном обращении президент Владимир Зеленский.

На место созвали украинских и иностранных журналистов, будет расследование.

Помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около 600 миллионов долларов военной помощи на боеприпасы для HIMARS, 105-мм гаубицы и снаряды к ним, военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Киев призвала страны ЕС отнестись серьезно к просьбам Киева о танках и предоставить ВСУ соответствующую технику.

Угроза провокаций

россия готовит провокации на оккупированных территориях под "чужим флагом", — оккупанты в украинской форме и с флагом Украины 17-20 сентября могут инсценировать недостойные поступки для создания пропагандистской картинки, предупреждают военные оперативного командования "Юг".

Ситуация в море

13 кораблей рф маневрируют вдоль крымского побережья, среди них 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых наготове 28 "Калибров".

Оперативно следить за всеми событиями войны в Украине сегодня можете с помощью нашей трансляции — Война — день 205: войска россии терроризируют Кривой Рог и атакуют на Донбассе.