Боец должен быть здоров: с какими болезнями не мобилизуют в армию

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации — вплоть до конца осени

Многие украинцы и украинки сейчас самоотверженно защищают свою родину на фронте, борясь против российских оккупантов. Нередко бывает и так, что в ряды ВСУ призывают не самых мотивированных людей, пока действительно желающие воевать люди остаются дома. Это может произойти и потому, что при медицинском осмотре у призывника обнаруживают некое заболевание, с которым лучше не находиться в армии и уж тем более в окопах.

Какие болезни становятся причиной для отказа в прохождении воинской службы в Украине, рассказывает портал ipress.ua. Их перечень изначально предоставлен в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).

Решение о том, что военнообязанный украинец непригоден к службе, принимают представители военно-врачебной комиссии, которую проходят все призывники. Осмотром занимаются минимум восемь врачей, а при наличии медпоказаний — и дополнительные узкие специалисты. Дальше мы расскажем, какие же болезни вряд ли помогут украинцам попасть в ряды ВСУ:

болезни зрения: выраженные анатомические изменения/изъяны век; коньюктивы со значительным нарушением зрения; болезни склеры, роговицы и других частей глаза; все виды катаракты; отслоение сетчатки на обоих глазах; глаукома; паралич мышц глазного яблока при наличии диплопии; дальнозоркость или близорукость любого глаза больше 12,0 дптр; острота одного глаза ниже 0,1 или его слепота; отсутствие одного глаза при остроте зрения второго 0,3 и ниже;

проблемы со слухом: стойкая полная глухота обоих ушей, глухонемота с выраженными вестибулярными нарушениями с проявлениями болезни Меньера;

инфекционные и паразитарные болезни: кишечные инфекции, вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы; геморагические горячки; инфекции, поражающие кожу и слизистые; педикулез и гельминтоз (однако это в мирное время!);

туребкулез с распадом легочной ткани;

болезни психики: стойкие психические расстройства, в том числе связанные с приемом психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков); шизофрения, бредовые расстройства; невротические расстройства при острых проявлениях; тяжелые поведенческие расстройства; глубокая или тяжелая умственная отсталость;

онкологические заболевания, включая доброкачественные опухоли, что сопровождаются тяжелыми нарушениями в работе организма;

анемия, нарушение свертываемости крови, некоторые другие болезни крови;

патологии эндокринной системы, из-за которых происходит расстройство питания или нарушение обмена веществ (ограничено подходят к службе в особых случаях);

болезни нервной системы — менингит, энцефалит, внутричерепной абсцесс и т.п., эпилепсия, болезнь Паркинсона, церебральный паралич, системная атрофия, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);

гипертоническая болезнь третьей стадии, сердечная недостаточность II-Б-III стадії в случае некоронарногенных или ишемических болезней сердца; цереброваскулярные болезни (инфаркт или инсульт), болезни кровеносных сосудов;

тяжелая бронхиальная астма и другие хронические заболевания легких или нижних дыхательных путей;

болезни органов пищеварения — в том числе язвы и другие проблемы, которые приводят к значительным нарушениям функций организма; болезни печенки и разные грыжи;

болезни, передающиеся половым путем: сифилис, гонококовая или трихомонадная инфекция, а также другие венерические заболевания. В случае прохождения военнообязанным лечения комиссия может пересмотреть свое решение;

ВИЧ-инфекция, которая сопровождается паразитарными или инфекционными заболеваниями, раком или любыми другими болезнями;

дифузионный нейродермит (атопический дерматит) с последующей лихенификацией кожного покрова, пупырчатка обычная, герпетиформный дерматит;

тяжелые формы артрита, артроза, ревматоидного васкулита; болезнь Стилла, синдром Фелти; узелочный полиартрит; болезнь Бехчета; кристалическая артропатия;

выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелая форма плоскостопости; фибробластические патологии с нарушением активности;

ампутация конечностей, тяжелые заболевания хребта;

патологии мочевыводной системы — тяжелый нефротический синдром, различные нефриты, почечная недостаточность, гидронефроз, острый пиелит и т.п.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем призывнику следует помнить перед прохождением медкомиссии в армию и собеседования с военным начальством.

Также мы писали, кто из получивших повестки имеет право не являться с этим документом в военкомат и по каким причинам.