На фронте погиб выпускник КПИ Александр Сергиенко

Киевлянин Александр Сергиенко воевал с первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину

На войне с российскими оккупантами погиб 30-летний выпускник Киевского политеха Александр Сергиенко.

Как сообщает на своей фейсбук-странице Дарницкая районная администрация Киева, жизнь воина оборвалась 9 сентября.

Александр был киевлянином. Получил инженерное образование в Киевском политехническом институте, затем занимался программированием. Имел широкий круг интересов, в частности, серьезно интересовался историей — хотел получить второе высшее образование по этой специальности и добавить к своим занятиям научную работу. Часть своей жизни посвятил спорту: был мастером спорта по академической гребле и футболистом-любителем.

Впервые в ряды ВСУ вступил в 2016-м, когда призвался на срочную службу. Второй раз — 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения.

Защитника похоронили 14 сентября на Лесном кладбище Киева.

Тем временем длится 205-й день войны. Враг продолжает бомбить гражданскую инфраструктуру Украины, в частности, обстрелам подвергся Кривой Рог. Также оккупанты пытаются атаковать в направлении Бахмута и Соледара, однако терпят значительные потери. В целом идет борьба за инициативу. В настоящее время благодаря контрнаступлению на Харьковщине и Херсонщине инициатива принадлежит Украине.