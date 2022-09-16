Могут ли россияне попытаться вернуть Харьковщину: аналитик дал ответ

Эксперт оценил вероятные ответы агрессора на успехи ВСУ

российская федерация начала подготовку к ответу Украины на ее успешное контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. В настоящее время неизвестно, что именно придумает агрессор, чтобы отомстить, однако, по мнению эксперта, рф может прибегнуть как к тактическим действиям на фронте, так и к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания РБК-Украина рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его словам, россия точно готовит ответные шаги на мощное, а главное крайне успешное контрнаступление Вооруженных украинских сил.

"Они, конечно, готовят ответные шаги. Это могут быть какие-то тактические контрнаступательные действия. Можно ожидать их попытки сформировать группировки и вернуть какую-то часть Харьковской области сугубо ради пропагандистского эффекта. Но, опять же, Оскол как географическое препятствие очень стабилизирует фронт и очень выгоден украинцам", — объяснил Самусь.

По мнению эксперта, эта река является так называемым стабилизатором фронта, который как раз в украинских интересах, мол, россияне могут попытаться перебросить несколько подразделений вплотную к Осколу, пытаясь укрепить свои позиции, однако это все равно сыграет против них.

Самусь уверяет, что оккупационная армия просто будет загонять себя в этот "котле" ВСУ еще больше, позволив защитникам уничтожить еще больше личного состава врага, а также пополнить свой боевой парк новыми трофеями.

"То, что путин будет пытаться наносить вред нашей гражданской инфраструктуре — это однозначно. А с военной точки зрения у него нет большого выбора", — добавил он.

Напоследок эксперт отметил, что по состоянию на сегодняшний день на Донбассе фронт более стабилизирован, а в Херсонской области его стабилизирует река Оскол, ведь россияне там окажутся в тупике.

"Запорожское направление сейчас выглядит как наиболее нестабильное. Поэтому пути может предпринять более активные действия и там могут быть попытки россиян пойти в наступление. В то же время, я думаю, украинская армия также может иметь свои планы на этом направлении", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал мощное украинское контрнаступление. По его словам, Харьковский сценарий нападения на оккупантов ВСУ в Луганской области, к сожалению, повторить не удастся, ведь россияне плодотворно готовятся "встречать" украинских защитников на своих позициях.