Укр

Отключить свет половине Украины – какие объекты могут стать целями для российских ракет

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Украине грозит дефицит электроэнергии
Украине грозит дефицит электроэнергии

Российские ракеты могут ударить по 9 крупным электростанциям Украины

Масштабные ракетные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры 11-12 сентября показали, что в задачах оккупантов стоит лишить украинцев возможностей нормально провести отопительный сезон. Причем удары по электростанциям и теплоцентралям могут позволить не только лишить Украину электроэнергии, но и отопления.

О такой опасности заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, отметивший, что на оккупированной россиянами с 24 февраля территории, находятся 5 крупных электростанций. Еще 4 находятся на расстоянии менее 20 км от передовой, в том числе Славянская и Кураховская теплоэлектростанции.

Совокупная мощность этих 9 объектов энергетической инфраструктуры составляет порядка 22 ГВт электроэнергии, при том что общая производственная мощность энергосистемы Украины – около 54 ГВт. Впрочем, на самом деле потребление электроэнергии куда меньше максимальных возможностей Украины по ее генерации, но именно зимой потребление всегда растет до своих максимальных значений.

"22 ГВт в масштабах страны — это много. По сути это практически гарантированный дефицит электроэнергии в отопительный сезон", — заявил "Телеграфу" Олег Попенко.

Впрочем, подстраховать себя на случай отсутствия света на время отопительного сезона можно с помощью дизельного или бензинового генератора. Однако по мнению экспертов вряд ли отсутствие света в домах украинцев затянется более чем на 24 часа.

Теги:
#Электроэнергия #Отопление #Свет #Война с РФ