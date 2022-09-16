Сотни могил, эксгумация тел и следы пыток на обычных украинцах: что происходит на месте массового захоронения в Изюме (фоторепортаж)

Эксперты на месте делают все, чтобы задокументировать все военные преступления россиян

В результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении от российских оккупантов удалось освободить Изюм. Однако радость от изгнания вражеской армии из украинского города затмили зверства, которые совершали россияне на этой территории. Накануне, 15 сентября, в лесной зоне обнаружили массовое захоронение людей — могил там насчитывается несколько сотен, а большинство похороненных — гражданское население.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в уже освобожденном Изюме на Харьковщине и собственными глазами увидел, какие ужасные вещи делали с обычными людьми российские военные.

По его словам, счет могил достиг 5 сотен. Над большинством из них установлены импровизированные деревянные кресты, на которых маркером писали минимум информации о погибшем.

Большинство могил принадлежит гражданскому населению

Судя по кадрам, есть несколько могил украинских военных — кресты им подписывали просто: "ВСУ".

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал, что массовое захоронение украинских военных нашли в лесу, где в свое время окопались российские десантники. Могил украинских защитников здесь 25 — большинство имеют только номера на самодельных деревянных крестах.

Могил украинских военных насчитали около 25

Днем ранее на место захоронения направили поисковую группу, состоявшую из саперов, группы разведки и представителей терробороны. Это необходимо было для того, чтобы ликвидировать растяжки, которые оставили после себя россияне. А уже сегодня, 16 сентября, на месте работает группа, занимающаяся эксгумацией тел.

По словам корреспондента "Телеграфа", за день удалось эксгумировать 50 тел погибших. А заместитель главы МВД Евгений Енин добавил, что среди эксгумированных на Харьковщине есть погибшие со следами пыток и отрезанными ушами.

Россияне похоронили в лесу близ Изюма около 500 украинцев

В Изюме уже работает группа, которая занимается эксгумацией тел погибших

За день удалось эксгумировать около 50 тел

Все тела отправляют на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить личность

На некоторых телах явно заметны следы пыток

Эксперты работают не покладая рук, чтобы задокументировать все преступления россиян

Нашему корреспонденту удалось побывать и в Балаклее и увидеть так называемые "изоляторы", где россияне содержали украинцев. Условия там ужасают – в тесных камерах удерживали по 6-7 человек одновременно, не обеспечив им даже возможности нормально сходить в туалет.

Фото и видео: Ян Доброносов

Стоит отметить, что массовые захоронения в Изюме называют второй Бучей, где россияне также убили и замучили сотни украинских граждан. К сожалению, масштабы захоронения на Харьковщине оказались еще больше. В настоящее время власти Украины делают все, чтобы детально задокументировать военные преступления россиян и передать их в соответствующие органы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на очередное проявление зверств со стороны россиян отреагировали в Организации объединенных наций, отметив, что группа по наблюдению за соблюдением прав человека собирается в Харьковскую область с проверкой.