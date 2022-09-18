Обстрел посланника Папы Римского, проблемы россии в море — 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Пока весь мир шокирован ужасами, постепенно открывающимися в освобожденном Изюме Харьковской области, россия продолжает свою агрессию против Украины.

"Телеграф" собрал последние интересные новости к утру воскресенья, 18 сентября.

Ужасы в Изюме

По состоянию на минувший вечер в Изюме в Харьковской области эксгумировали 59 тел, из них 26 женщин, 16 гражданских мужчин и 17 военных. У большинства имеются следы насильственной смерти, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук добавляет, что некоторые тела уже идентифицированы, а их родственники проинформированы.

Поддержка Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту россии владимиру путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, что сейчас не время для войны: "Сегодняшняя эпоха — не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог – это все вещи, касающиеся мира… У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем стать на путь мира в ближайшие дни”.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что россия угрожает миру голодом и ядерной катастрофой, ведет энергетическую войну, и поэтому "нельзя уступать рф даже на дюйм".

Между тем после долгих колебаний правительство Германии удовлетворило запрос Украины на поставку дополнительного артиллерийского вооружения — 18 систем RCH-155 стоимостью 216 млн евро. Первые из них будут готовы к отправке не ранее чем через 30 месяцев.

В Украине обстреляли посланника Папы Римского

Кардинал Конрад Краевский доставлял гумдопомощь в Запорожской области, ехал в сопровождении католического и протестантского епископов и военного по селам рядом с линией фронта.

Первую точку группа успешно проехала, но возле второй попала под обстрел. К счастью, никто не пострадал. Это уже четвертая миссия Краевского в Украине с начала вторжения.

Возвращение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Крым будет деоккупирован, и не исключено, что это будет сделано дипломатическим путем.

"Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатически", — рассказал он в интервью Reuters.

Ситуация в Черном море

Из-за шторма рф пришлось минимизировать сосредоточение сил в море, пока там только один ракетоноситель с 8 "Калибрами" на вооружении и 3 больших десантных корабля, сообщает оперативное командование "Юг".

Оперативно следить с обстановкой на фронте можете также в нашей онлайн-трансляции по ссылке — Война — день 207: ВСУ освобождают Украину, раскрываются новые зверства оккупантов.