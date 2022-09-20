Обмен пленными, Генассамблея ООН и ухудшение в Черном море: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро вторника, 20 сентября, ознаменовалось новыми событиями на военном и дипломатическом фронтах.

"Телеграф" коротко собрал все главные новости вечера и ночи.

Генассамблея ООН начинается

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке запланированы мероприятия с участием лидеров стран и правительств. Одна из главных тем 77-й сессии – развязанная рф война против Украины.

В ходе Ассамблеи 22 сентября в 10:00 состоится заседание Совбеза ООН на тему "Обеспечение мира и безопасности в Украине".

"Украина будет важнейшей темой… Украина бьется, она подвергается бомбардировкам и ракетным обстрелам", — уверяет глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Украинская делегация будет присутствовать на 77-й сессии под председательством главы МИДа Дмитрия Кулебы. В ее состав также войдут Сергей Кислица, Эмине Джапарова, Андрей Костин, Александр Мережко, Рефат Чубаров, Юрий Витренко, Валентин Скуратовский, Тамила Ташева.

Президент Владимир Зеленский выступит на Ассамблее онлайн.

Обмен пленными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и россии удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных. Также он добавил, что ни одно вторжение не может быть оправдано, а все захваченные земли должны быть возвращены Украине.

Руку человека с сине-желтым браслетом из Изюма узнали

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме – это фрагмент тела военного из Никополя, его узнала жена. Это 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова, у которого остались двое детей, сообщает областной информационный штаб Днепропетровщины.

Зверства россиян

Массовое захоронение, шокировавшее мир в Изюме, не последнее даже в пределах одного города.

"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчин со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями", — говорит первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Взлом вагнеровцев

Хакеры взломали сайт группы "Вагнер" и получили доступ ко всем данным наемников, воюющих против Украины в составе оккупационной армии, — IT Army Of Ukraine.

Ситуация в Черном море

Шторм ослаб, из-за чего россия увеличила число кораблей в море, и теперь у нее наготове 24 ракеты типа "Калибр", — оперативное командование "Юг".

Оперативно все новости с фронта также можете отслеживать в нашей онлайн-трансляции — Война — день 209: ВСУ выдавливают россиян с украинской земли, оккупанты мстят обстрелами городов.