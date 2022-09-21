"Даже яичницу не успели съесть": воины ВСУ показали, что осталось на позициях россиян после бегства из Харьковщины (фото)
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Россияне местами убегали в очень большой спешке
Оккупанты на Харьковщине настолько стремительно проводили "перегруппировку", что местами даже не успели закончить с обедом.
Так военнослужащий Антон Даниленко показал в своем Фейсбук фотографию приготовленной яичницы, которую нашли на позициях оккупантов в Харьковской области.
"Пока некоторые ждут выступления Путла, просто напомню, как быстро они сбежали. Даже яичницу не успели съесть", — подписал фото он.
К обсуждению присоединились и другие военнослужащие, так Игорь Черняк добавил, что на позициях оккупантов находили только что разрезанные арбузы, а Екатерина Ратушна показала то же фото до того, как блюдо залило дождем
Как сообщалось ранее, в результате успешного контрнаступления в Харьковской области в течение последних дней оккупантов выгнали из 300 городов и сел.
В ходе контрнаступления россияне бросали на позициях не только еду, но и боевую технику, в том числе и очень редкую, а также множество боеприпасов. Например, а деоккупированном Изюме СБУ удалось обнаружить целый арсенал оружия, среди которого там были противопехотные мины и различные снаряды.