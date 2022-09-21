Оккупанты активизировались на Донбассе: свежие карты боев в Украине

Враг пытается помешать контрнаступлению, разрушая плотины на реках

Украинские военные продолжают бороться с россиянами, которые вторглись в Украину. На юге ВСУ не дают восстановить оккупантам логистику. Удалось уничтожить колонну техники в Новой Каховке, которая готовилась к переправе через Днепр.

На востоке враг нацелился на гидротехнические сооружения в Луганской и Харьковской областях. Как отмечают исследователи Института изучения войны, это вероятно направлено против украинских позиций вдоль Северского Донца.

Российские оккупанты продолжают атаки в Донецкой области, в частности на Бахмут. Вдоль линии фронта продолжаются артиллерийские обстрелы.

Карта боев в Украине

Восток Украины

В районе Лимана могут продолжаться наступательные действия украинской армии — есть сообщения об артиллерийских дуэлях. Также военные действия могут продолжаться вдоль линии от Лимана до Белогоровки, которую накануне освободили от россиян.

Эксперты отмечают, что причиной атаки россии на плотину в Харьковской области (Печенежское водохранилище на Северском Донце) может быть попытка разрушить понтонные мосты и речные переходы от Татьяновки до Ямполя включая район Лимана.

Карта боев в Харьковской области

Донецкая область

Российские оккупанты продолжили атаки в районе Бахмута. Под ударом оказались районы с юга и северо-востока. Российские источники заявили о захвате Зайцево. Также оккупанты атаковали и в районе Донецка. Они пытались продвинуться в районе Невельского и в Марьинке. Враг атаковал и юго-западнее, возле Новомихайловки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне пытаются восстановить линии коммуникаций, но украинские военные успешно им в этом противодействуют, нанося удары не только по переправам, но и по сосредоточению техники и солдат врага. Институт цитирует источники, что на части участков украинские военные вынуждены были перейти к обороне, а также готовятся к наступлению южнее границ Херсонской и Днепропетровской области. Оккупанты, опасаясь операций на Кинбурнской косе обстреливают Очаков. Вражеский огонь также наносит вред в Запорожской области.

Карта боев на юге Украины

Кроме атак по линии фронта россия продолжает систематическую агрессию в отношении граждан Украины — в Харькове ракетами оккупанты попали в жилую многоэтажку.