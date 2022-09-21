Готовьтесь нас заменить: известный военный обратился к украинцам

Бойцы ВСУ имеют возможность отдыхать десять дней в год

Пока россияне активно паникуют из-за объявленной путиным частичной мобилизации, украинцы упрямо продолжают метр за метров отвоевывать родную землю. Однако даже самые стойкие бойцы устают и нуждаются в передышке. Причем в полноценной, а не в короткой ротации. По словам известного украинского военнослужащего Павла Вышебабы, пока что бойцы ВСУ имеют всего 10 дней отпуска в год. Однако такой "отпуск" не слишком позволяет расслабиться и отпустить от себя ужасы войны.

Как рассказал украинский защитник в эксклюзивном интервью "Телеграфу", из-за постоянного напряжения военные начинают быть менее бдительными и больше поддаются стрессу. Это, конечно же, снижает общую эффективность армии в активных боевых действиях.

Вышебаба подчеркивает: он понимает всех побратимов, которым сложно быть вдалеке от фронта сейчас, когда товарищи рискуют жизнью, борясь за справедливость и независимость Украины. Он и сам из таких.

"Я недавно ездил в отпуск и даже не смог все десять дней отбыть. Я виделся с дочерью пять дней, и мне захотелось обратно, потому что чувствовал, что я более необходим своему подразделению. Я не могу так долго находиться далеко, — говорит он, при этом сразу же добавляя: — Но больше года, думаю, нельзя быть на фронте".

Военный призвал украинцев, находящихся в тылу, особенно тех, кто стоит не учете в военкомате, готовится к вероятной мобилизации на фронт. К этому принуждает ситуация и необходимость дать бойцам на передовой немного выдохнуть.

"Затем мы можем отдохнуть и вернуться, но определенный период на реабилитацию нужен. Ведь большинство из нас не военные и для нас все это впервые. И это может приводить к излишним потерям", — резюмировал Павел Вышебаба.

Также боец ВСУ рассказал, с какими трудностями Украина, скорее всего, столкнется после победы в войне. Главная загвоздка — в психическом состоянии тех, кто вернется с фронта.

Помимо этого "Телеграф" рассказывал, какой нюанс контрнаступления нашей армии нельзя забывать мирным гражданам. Этот вопрос также прокомментировал Павел Вышебаба.