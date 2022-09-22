Операции ВСУ продолжаются возле Лимана и на Херсонщине: актуальные карты боев в Украине
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Враг продолжает атаки, в частности — в Донецкой области
В ближайшие месяцы не ожидается существенного влияния на события на фронте из-за объявленной российским диктатором "частичной мобилизации". Украинские силы продолжают борьбу с врагом на всех направлениях.
Как сообщает Институт изучения войны в своем отчете, наступательные операции могут продолжаться как на юге, так и в районе Лимана в Донецкой области. Известно, что украинские военные продолжают атаковать российские позиции и срывать операции по доставке оружия и боеприпасов.
Также отмечается, что известно о трех зонах, где могут идти бои в Херсонской области: северо-западнее Херсона, возле реки Ингулец и в районе Высокополья.
Восток Украины
Операции возле Лимана продолжаются. Россияне заявляют про столкновения в районе самого Лимана и Ямполя юго-восточнее. Оккупанты атаковали под Купянском, который недавно был освобожден. Линия фронта на многих участках полегает по реке Оскол и российские войска пытаются ограниченно угрожать украинским позициям вдоль правого берега реки.
Донецкая область
Оккупанты продолжают активно атаковать в районе Бахмута и Донецка, в частности Авдеевку. Они не только атакуют по земле, но и "утюжат" авиаударами. Также враг продолжает целиться в критически важную инфраструктуру, снова обстреляв Славянскую ТЭЦ. Аналитики отмечают, что россия стянула дополнительные силы на линию фронта в Запорожской области — их заметили проезжающими через оккупированные населенные пункты Донеччины.
Юг Украины
Украинские военны продолжают проведение оперативных операций против российских пунктов управления, логистики и технику. Их нанесли в Херсоне, Новой Каховке, Бериславском районе. Кинетическая активность отмечена в тех же районах, что и ранее — неподалеку от реки Ингулец, Херсона и Высокополья. Юго-восточнее последнего населенного пункта, а также под Новодмитровкой на восточном берегу Ингульца отмечена активизация российской разведки.
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