Трибунал для агрессора, обмен и паника в россии: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Прошлый вечер и ночь были наполнены событиями, в основном приятными для украинцев.

"Телеграф" кратко собрал последние новости к утру четверга, 22 сентября.

Обмен пленными

Это одна из главных новостей последнего месяца, — Украина вернула сразу 215 человек из плена, среди которых командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь "Калина", майор ВСУ, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", фотограф-азовец Дмитрий "Орест" Казацкий, беременная капитан медицинской службы Марьяна Мамонова, Екатерина "Пташка" Полищук и многие другие.

россии передали Медведчука и по непроверенной информации еще десятки человек.

Обмен вызвал очень неоднозначную реакцию россиян на фоне начала частичной мобилизации — они не понимают, почему должны идти воевать, когда власти отпустили украинских героев.

Протесты на россии

Выступили против мобилизации (не против войны, а именно против необходимости воевать) россияне в 38 городах россии. Задержали не менее 1386 человек, при этом в участках протестующим вручали повестки.

Также интересно, что после объявленной "частичной" мобилизации россияне пытаются уехать из страны, на границе с Грузией образовалась пробка.

Угроза россии выросла

Учитывая враждебную пропагандистскую истерию по поводу мобилизации, в тактике врага вполне возможна активизация ракетных атак и обстрелов прифронтовых и тыловых территорий, предупреждает ОК "Юг".

Кроме того, после объявления частичной мобилизации в россии оккупанты начнут "охотиться" за мужчинами призывного возраста на временно неподконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей, из-за чего есть смысл эвакуироваться оттуда, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Также оккупанты Запорожской области заявили, что украинские военные должны немедленно покинуть свободные районы региона, иначе россияне будут считать их оккупантами.

Трибунал для агрессора

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Генассамблее ООН призвал создать Специальный трибунал для наказания россии за преступления против Украины.

"Это станет сигналом для всех "потенциальных" агрессоров, что они должны ценить мир или нести ответственность перед миром. Мы подготовили четкие шаги для создания такого трибунала", — подчеркивает президент.

Поддержка Украины не утихает

Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против россии и увеличить поставки оружия Украине, — об этом пишет Reuters со ссылкой на главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля.

В Германии с начала действия санкций ЕС против россии заморозили российские активы на сумму более 4,8 млрд евро, — Spiegel со ссылкой на Минэкономики Германии.

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