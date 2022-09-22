Стоял до последнего без воды и еды: из плена вернули самого молодого защитника "Азовстали" (фото)

За заслуги и мужество 19-летний военный удостоился ордена

Невероятно радостной вестью стало освобождение 215 украинцев из российского плена, — в числе возвращенных на родную землю стал и 19-летний парамедик Назарий Гринцевич, также известный под позывным "Гренка".

Он родом из Винницы и был самым молодым защитником "Азовстали" в Мариуполе, сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Заметим, что Назарий с детства хотел стать военным, и едва ему исполнилось 18, — подписал контракт с Вооруженными силами Украины и начал служить в "Азове".

Страсть к военному делу у парня была с малых лет

"Азовсталь" военный боронил три месяца, спасал побратимов, при этом пострадал и сам, — сначала получил контузию, а потом осколочное ранение лица. 2 апреля президент наградил его орденом "За мужество" третьей степени.

Трижды за время обороны Мариуполя Назарий прощался со своими родными, думал, что погибнет.

Боец всеми силами боронил украинскую землю и помогал сослуживцам

В мае, когда президент Владимир Зеленский приказал защитникам "Азовстали" сложить оружие, чтобы спасти свои жизни, Гринцевич сдался в плен. К тому моменту у них не оставалось уже ни еды, ни воды.

В плену его с побратимами тоже держали в ужасных условиях, и записывали с ним интервью.

Назарий Гринцевич содержался в ужасных условиях в плену

В Виннице парня все это время ждали родители, младшие брат и сестра и любимая девушка.

Назарий ценен не только на фронте, он также очень нужен дома

Пока "Гренка" был в плену, его мама и девушка выступали перед журналистами с призывами хотя бы помочь улучшить условия его содержания. Его возлюбленная говорила, что после всего они планировали пожениться.

Теперь, после освобождения из плена, это более чем возможно.

Назарий с девушкой Екатериной

Ранее "Телеграф" публиковал полный список военных, которых Украине удалось освободить.

Взамен россия получила кума президента рф Виктора Медведчука и еще предварительно несколько десятков человек.