Стоял до последнего без воды и еды: из плена вернули самого молодого защитника "Азовстали" (фото)
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За заслуги и мужество 19-летний военный удостоился ордена
Невероятно радостной вестью стало освобождение 215 украинцев из российского плена, — в числе возвращенных на родную землю стал и 19-летний парамедик Назарий Гринцевич, также известный под позывным "Гренка".
Он родом из Винницы и был самым молодым защитником "Азовстали" в Мариуполе, сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Заметим, что Назарий с детства хотел стать военным, и едва ему исполнилось 18, — подписал контракт с Вооруженными силами Украины и начал служить в "Азове".
"Азовсталь" военный боронил три месяца, спасал побратимов, при этом пострадал и сам, — сначала получил контузию, а потом осколочное ранение лица. 2 апреля президент наградил его орденом "За мужество" третьей степени.
Трижды за время обороны Мариуполя Назарий прощался со своими родными, думал, что погибнет.
В мае, когда президент Владимир Зеленский приказал защитникам "Азовстали" сложить оружие, чтобы спасти свои жизни, Гринцевич сдался в плен. К тому моменту у них не оставалось уже ни еды, ни воды.
В плену его с побратимами тоже держали в ужасных условиях, и записывали с ним интервью.
В Виннице парня все это время ждали родители, младшие брат и сестра и любимая девушка.
Пока "Гренка" был в плену, его мама и девушка выступали перед журналистами с призывами хотя бы помочь улучшить условия его содержания. Его возлюбленная говорила, что после всего они планировали пожениться.
Теперь, после освобождения из плена, это более чем возможно.
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