Спецслужбы показали уникальные кадры обмена украинских героев на пленных россиян (видео)

Часть героев Азовстали вернулись домой

В четверг, 22 сентября, на 211 день полномасштабного вторжения рф в сети появилось видео нашумевшего освобождения украинцев из российского плена.

Соответствующие кадры в YouTube опубликовала пресс-служба СБУ. На трогательном видео можно увидеть первые эмоции наших защитников, которые долгое время находились в плену у оккупантов.

"Это событие растрогало всю Украину. Многие работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой.

Это без преувеличения – исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали – о них не забудут и обязательно вернут домой.

И мы будем биться дальше, пока не освободим каждого, кто до сих пор находится в плену, и не отвоюем последний клочок нашей земли!

Слава Украине!", — гласит сообщение от пресс-службы СБУ.

Напомним, 21 сентября появилась информация об освобождении группы защитников "Азовстали". Командиров полка Нацгвардии "Азов" освободили в обмен на кума путина Виктора Медведчука.

Ранее "Телеграф" сообщал, кого из плена вернула Украина (полный список).