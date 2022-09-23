"Камикадзе" не помогли: ВСУ ликвидировали на Юге 18 оккупантов и большое количество военной техники врага

Оккупанты не верят в перспективы победы над украинскими воинами, но отчаянно подтягивают новые резервы

Несмотря на наличие у русского противника такого грозного оружия, как иранские дроны-камикадзе, ВСУ продолжают успешно уничтожать военных путина и их технику.

Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг".

Так, за сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по противнику, а силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 "тех самых" дронов-камикадзе, которые враг направил на украинские позиции.

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах.

Также остановлены попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту.

В течение суток оккупационные войска потеряли на юге:

18 военных,

3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",

2 танка,

2 единицы другой автобронетехники,

Подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львового.

"Обстановка в нашей зоне ответственности на южнобужском направлении остается сложной, но контролируемой Силами обороны. Враг не имеет мотивации, веры в свои перспективы, но отчаянно продолжает подтягивать резервы с помощью альтернативных переправ, которые не оставляет попыток обустраивать под нашим огневым контролем", – говорится в сводке.

Напомним, что на завершающейся неделе украинские воины мощно поджарили россиян на юге.