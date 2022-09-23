путин бросит в Украину "пушечное мясо": военный эксперт о мобилизации в россии

Экс-спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин рассказал "Телеграфу", когда свежемобилованных россиян могут доставить на фронт

После того как в среду, 21 сентября, российский диктатор владимир путин объявил о частичной мобилизации граждан рф для полномасштабной войны с Украиной, страну-агрессора лихорадит. И всё больше данных, что "частичная мобилизация" является полноценной. Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин рассказал "Телеграфу", к чему готовиться Украине и россии после таких шагов Кремля.

По мнению Влада Волошина, озвученные руководством российского Минобороны планы мобилизовать около 300 тысяч человек – это просто планы. Которые не факт, что осуществятся.

"Судя по данным разных разведок и аналитиков, рф вряд ли удастся набрать такое количество новых военнослужащих. При этом даже частичная мобилизация проводится с нарушением многих правил и норм российского законодательства. Есть сообщения, что повестки вручали тем, кто не должен был подпадать под мобилизацию, кто имеет разные отсрочки, – отмечает эксперт. – По моему мнению, россия не в силах будет обеспечить тех, кого намерена призвать на войну, вооружением, обмундированием, техникой. Увеличение вооруженных сил рф на четверть или на треть – это к тому же огромная статья расходов. Ведь эти сотни тысяч человек нужно кормить, обувать-одевать, платить им жалование и так далее".

На фронт такое пополнение сразу не бросят, считает Влад Волошин. Это же не "мобики" из "элдээнэрии". Россиян, уверен эксперт, хотя бы немного подготовят, формируя таким образом резервы для нового этапа российско-украинской войны.

"Не случайно путинские заявления о частичной мобилизации, а также его новые угрозы касательно применения ядерного вооружения, совпали с проведением псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Российское руководство ввергает нас в новую стадию войны. Оно закрыло пути для переговорного процесса, сделав ставку на попытку поглощения тех украинских территорий, которые пока худо-бедно контролирует. Чтобы потом, спустя какое-то время, сделать новый рывок", – прогнозирует Влад Волошин.

По мнению эксперта, даже если в рамках частичной мобилизации будет набрано озвученное количество личного состава, никуда не денутся проблемы с младшими командирами, сержантским составом, младшими офицерами, командирами взводов, рот. Людей, имеющих соответствующую военную подготовку, образование, опыт в рф катастрофически не хватает.

"Да, путин может собрать "пушечное мясо". Людей в россии много, и их руководство недоимперии никогда не жалело. А вот организовать из всего этого боеспособные части и подразделения будет проблематично, – считает Влад Волошин. – Как бы то ни было, ближе к середине зимы мы, скорее всего, увидим этих свежемобилизованных россиян на фронте. К тому времени они пройдут какую-то подготовку, боевое слаживание частей и подразделений. Их хоть как-то оснастят. А потом это "пушечное мясо" – с крайне низким уровнем подготовки и никакой мотивацией – бросят в Украину. Нам все равно, каких захватчиков убивать. Будут это кадровые военные или мобилизованные. Наша задача – защищать Родину. Так что российская мобилизация нас не пугает. Просто придется убить больше захватчиков. А войну мы в любом случае доведем до своей победы".