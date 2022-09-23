Украина получает новейшую систему ПВО против иранских дронов "Shahed"? Чем ВСУ смогут ликвидировать угрозу для HIMARS

ВСУ может сбивать иранские дроны с помощью системы ПВО ИЗраиля, разработанной специально против дронов

Израильское издание "Зман Исраэль" сообщает, что одна из израильских компаний оборонной промышленности продает на Украину системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Поставки якобы осуществляются через Варшаву. Правда ни названия компании, ни системы ПВО против дронов, якобы получаемых Украиной, издание не приводит.

"Зман Исраэль" утверждает, что речь идет о новейшей системе борьбы с дронами. Вполне вероятно, что этой системой может оказаться комплекс Drone Dome (Купол от дрона).

Что такое Drone Dome?

Система, разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, является модификацией комплекса ПВО "Железный купол", разработанной специально против беспилотных летательных комплексов.

Суть комплекса в создании помех для дронов. Это не дает возможность их операторам эффективно управлять БПЛА, передавать им команды, а также выбирать цели для поражения беспилотникам. В результате эффективность работы дронов резко снижается, а то и он просто садится на землю, где может стать трофеем бойцов наземных сил.

Система Drone Dome была впервые представлена в 2016 году. С тех пор ее купили ряд стран. В частности Аргентина. Комплекс уже был применен для охраны саммита G20 в Буэнос-Айресе и летних юношеских Олимпийских игр в Аргентине в 2018 году. Среди покупателей есть и Великобритания.

Также данную систему в 2021 году приобрел Марокко. А в текущем году Греция, по данным местных СМИ, задумалась о покупке данной системы для борьбы с турецкими "Байрактарами", успешно используемыми ВСУ.

Почему он нужен ВСУ?

Drone Dome состоит из нескольких элементов:

радар RPS-42 для обнаружения цели, в частности самых малых БПЛА, на расстоянии до 3,5 км;

система обработки изображений;

детекторы радиосигналов.

На сайте фирмы производителя утверждается, что Drone Dome:

способен идентифицировать неизвестные цели в проекции 360 градусов;

генерировать оповещения (на основе адаптируемого генератора правил) и создавая помехи для работы БПЛА;

работать, не создавая помех другим средствам, не являющимся целями, используя специальную полосу пропускания помех и усовершенствованную направленную антенну;

может работать как стационарно, так и с мобильного средства.

Сколько может стоить система Drone Dome данных в открытом доступе найти не удалось.

С середины сентября на передовой отмечается усложнение условий работы артиллерии ВСУ из-за возросшего использования иранских БПЛА Shahed.