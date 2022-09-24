Зима для украинцев будет тяжелой: сколько АЭС повреждено и оккупировано россиянами

Украина и мир находятся на грани катастрофы

Город Энергодар Запорожской области находится под временной российской оккупацией с марта. Именно в этом городе находится крупнейшая атомная электростанция в Европе – ЗАЭС. Захватчики не только регулярно провоцируют ядерную опасность, но и отрезают шанс Украины на стабильное энерго- и теплообеспечение в ближайшую зиму.

В эксклюзивной статье "Телеграфа" сообщается, что Запорожская АЭС имеет мощность 6 ГВт из условных 14 ГВт всей мощности Энергоатома. Целью российских кафиров является подключение ее к энергосистеме россии. Они планируют это сделать через Донецк или Крым.

Однако еще 16 марта электростанция была отсоединена от россии и беларуси и синхронизирована с европейской системой. Теперь для россиян переключенную систему назад оказывается сложнее.

"Пока, чтобы присоединить станцию к энергосистеме рф, оккупантам придется построить линию электропередачи в Крым или Донецк. Но им трудно это сделать в условиях активных боевых действий. Впрочем, оккупанты реализовали задачу по минимуму: постоянными обстрелами сетей и самой станции отсоединяют ЗАЭС от украинской энергосети, уменьшая наш запас генерации. Правда, это может привести к катастрофе", — сообщается в статье.

Когда АЭС отключается от сети, включаются резервные дизель-генераторы для питания системы охлаждения реакторов. Однако, если питание по каким-то причинам будет остановлено, работающему реактору достаточно несколько часов, чтобы произошла настоящая катастрофа подобная Чернобыльской или той, что была в Фукусиме.

Кроме Запорожской АЭС, под оккупацией находятся и другие станции, среди них — Луганская, Углегорская и Запорожская ТЭС. К тому же слишком близко к линии фронта Кураховская, Славянская, Змиевская и Криворожская тепловые электростанции. Подводя итог, примерно половина владения ТЭС была потеряна. Вражеские ракетные удары пришлись по Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Николаевской областям.

Состояние украинских электростанций

Как сообщал "Телеграф" ранее, медиаэксперт Татьяна Попова рассказала, как МАГАТЭ влияет на россию, чтобы та покинула территорию оккупированной Запорожской АЭС.