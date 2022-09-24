Можно ли временно непригодным к военной службе мужчинам покинуть Украину: решение суда

Военнообязанные, которые временно непригодны к военной службе, могут пересекать границу

Не все мужчины, у которых есть проблемы со здоровьем (инвалидность) могут беспрепятственно пересечь границу во время действия военного положения.

Однако известны случаи, когда сотрудники ГПСУ не разрешали покинуть страну мужчине, у которого было подтверждение о временной непригодности к военной службе. Про такой случай рассказал адвокат Роман Лихачев, передает сайт волонтерского движения "Адвокаты ВСУ". В этом деле точку поставил суд.

На пункте пропуска мужчине, признанному временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья, отказали в пересечении границы. Он показал соответствующие документы, но пограничники развернули его. Одесский окружной административный суд рассмотрел иск о признании противоправным решения работников ГПСУ и его отмене.

Согласно п. 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, во время мобилизации право на пересечение государственной границы также имеют военнообязанные лица, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Таким образом, выезд мужчины за пределы Украины, который временно непригоден к военной службе, разрешается при наличии подтверждающих документов, в частности заключению военно-врачебной комиссии о временной непригодности к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев. Суд в этом деле подтвердил, что сотрудники ГПСУ не имели оснований отказать гражданину в пересечении границы, ссылаясь исключительно на Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022, как лицу, подлежащему призыву во время объявления мобилизации.

Ранее сообщалось, что должников ну будут выпускать из Украины. Кроме того, недавно студентам иностранных вузов запретили выезд из страны.