"Реальность более жестока": у Зеленского рассказали, удастся ли закончить войну до Нового года

У рф все еще остаются значительные резервы в живой силе

Войну россии против Украины до конца года скорее всего завершить не удастся, поскольку у страны-агрессора больше ресурсов, хоть и слабее армия.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью азербайджанскому изданию Report, Украина стремится закрыть вопросы псевдореферендумов и оккупации россией украинских территорий.

Однако он добавил, что "реальность более жестока", а у россии остаются большие резервы в живой силе, которые она может мобилизировать.

"россия не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на эту войну", — сказал Подоляк.

Вместе с тем он отметил, что после поражения на харьковском направлении мир увидел, что россия слаба в плане армии и военно-промышленного комплекса, кроме того, у нее нет талантливых командиров.

Но несмотря на это деоккупация территорий дается Украине ценой жизни своих людей и краткосрочным этот процесс не будет.

"Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: "Дай Бог!", – сказал Подоляк.

Как сообщалось ранее, представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее предупреждал, что россия может начать новое наступление с целью захватить всю территорию нашей страны, а для этого и нуждается в новых солдатах.