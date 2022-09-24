Выбор под дулами автоматов: как голосуют за "присоединение к россии" в Мелитополе

Тех, кто не открывает двери членам избирательных комиссий, коллаборанты предупреждают об "ответственности"

— Распространяй информацию о том, как проходят фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, где только можно, — просит меня знакомая Тамара (имя изменено) из Мелитополя. – Все понимают, что россияне "нарисуют" проценты, которые им нужны. Но это не наш свободный выбор! Свободой здесь и не пахнет. Коллаборанты ходят по домам с урнами для голосования в сопровождении автоматчиков и собак. Это сплошной абсурд.

Мы общаемся с Тамарой в одном из чатов, и она сразу же удаляет написанное. В конце просит написать ей что-нибудь нейтральное, скажем, поинтересоваться, какая у них погода. "У нас отличная осенняя погода" — тут же дает ответ и иллюстрирует его несколькими снимками.

Это такой прием маскировки. Если оккупантам захочется заглянуть в телефон владелицы. Говорит, у них вызывают подозрения зачищенные чаты и могут задержать до выяснения обстоятельств.

Так вот, собственно, о так называемом референдуме. По сообщению знакомой, она с мужем все пять дней планирует просидеть за закрытой дверью в квартире, не откликаясь ни на звонки в дверь, ни на упрямые стуки кулаками.

Конечно, в местных пабликах люди сообщают о собственном опыте голосования. Тамара скопировала несколько рассказов. Вот первая (представляем языком оригинала). "Только что к нам приходили трое: старшая по дому и еще пару вооруженных солдат. От последних — такое амбрэ, будто они неделю пили, не просыхая. Подали нам листок, больше похожий на кусок туалетной бумаги. Нужно было ставить галочку. Сами понимаете: это не тайный выбор. Они прямо над душой стояли и смотрели, в какой именно клеточку я поставлю галочку. Разумеется, пришлось поставить "ЗА". Но хочу, чтобы вы понимали, это не мой выбор. И вообще о каком выборе можно говорить, когда рядом — вооруженные Нелюди? Потом они спустились к соседке на 4-й этаж. Слышу, та им ещё кофе предлагала… Предательница…".

Другая жительница города написала, что ее уже предупредили об "ответственности" — она не открыла дверь оккупантам, принесшим урну для голосования. "Минут через 40 после этого мне позвонила наша старшая по дому. Она сказала, что я поступила очень некрасиво. Мол, все знают, что я домохозяйка и с утра могла проголосовать за отсоединение от Украины… Начались даже угрозы. "Я должна доложить об этом в комендатуру", — заявила она мне. Я с ней ссориться не стала. Просто положила трубку. Сижу сейчас на кухне. Выпила для храбрости немного коньячка. Жду… Может, "гости" придут. Открывать не буду! Если хотят, пусть выбивают дверь. Сколько можно бояться этих тварей? Ненавижу".

"Ровно через 5 дней балицкий объявит результаты голосования за присоединение к рашке. И даже если все проголосуют против, оккупанты все равно на черное скажут белое. Так нужно путину! Уже сейчас горожане рассказывают о прибытии в город каких-нибудь людей в 2-этажных автобусах. Многих поселили в гостинице "Мелитополь". Может быть, это просто актеры для массовки. Надо же кому-нибудь давать интервью. А может, так называемые наблюдатели фейкового референдума. Во всяком случае, до 28 сентября в Мелитополе явно будет неспокойно" — цитирует моя знакомая оппозиционный телеграмм-канал "Мелитополь в курсе Война".

— До 28-го школьники будут сидеть дома, на выборах их освободили от занятий, — добавляет Тамара. — А после 28-го, говорила учительница нашего внука, у всех у нас начнется новая жизнь в новой стране. С памятником Ленину обязательно. Даже постамент готовят для него.

— Как ты думаешь, какой процент в Мелитополе мечтает войти в эрефию?

– Этого никто не знает. Как это можно измерить? Есть такие, которые сразу стали работать в школах и детсадах. И среди коллег есть те, кто пошел на сотрудничество с оккупантами. Очень удивилась, что моя давняя знакомая поддержала агрессию путина. Здесь не знаешь, кто наш или наш. Во-первых, умные люди лишнего не говорят, во-вторых, я не спрашиваю и не бываю в общественных местах, чтобы хотя бы услышать это. Но город пророссийский, как и Одесса, потому что торговый, и здесь издавна были крепкие связи с россией и москвой. А еще наш предыдущий нардеп Евгений Балицкий долгое время "кормил" город и район, пенсионеров идеей "русского мира", поэтому многие желают идти и голосовать за.

Ну вот, "Запорожский вестник" сообщает, что в "Мелитополе местные жители устроили автопробег в поддержку референдума о воссоединении Запорожской области с россией".

Хотя накануне псевдорефередума в Мелитополе и районе произошел ряд подрывов избирательных штабов "единой россии", а также ликвидация некоторых активных коллаборантов, которые особенно старались выполнять задачи рашистов по подготовке голосования. Поэтому люди, опасаясь за свою жизнь, стали массово отказываться работать в комиссиях даже за гонорар в размере 50 тысяч рублей. Но организатор псевдореферендума Галина Катющенко вон говорит, что якобы жители Мелитополя очень активны и с удовольствием работают в избирательных комиссиях. Таких, мол, нашлось 5000 человек. Если ей верить, то и избиратели, и работники избирательных комиссий с "нетерпением ждут исторического события — включения Запорожской области в состав России".

А мы ждем ВСУ.

Кстати, мы с мужем ни разу не ходили за гуманитаркой, не получали ни бесплатное устройство для телевизора, ни электроплиту "Мечта" от оккупантов, не записывались на российскую пенсию. Словом, нигде не светили свои паспорта. Поэтому надеемся, что наши голоса нигде не будут использованы. Хорошо, что я получаю неплохую пенсию, что есть сад-огород. Это позволяет быть более или менее независимыми во временно оккупированном городе.

Фото предоставлены Тамарой из Мелитополя