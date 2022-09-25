Ночные взрывы, угроза ядерной войны и ураганы в США: 5 новостей, которые вы могли проспать

Некоторые события Украины и мира нельзя пропускать

Украина продолжает противостоять российскому врагу и, будучи несломленной, гордо входит в очередные, уже 214-е сутки серьезного противостояния на фронте. Воскресенье, 25 сентября, вполне вероятно станет непростым выходным, ведь уже с ночи на людей не только нашей страны, но и мира посыпались различные новости.

Подборку самых главных событий прошедшей ночи, которые вы могли проспать, любезно собрал "Телеграф". Отметим, что не все из них касаются конкретной Украины — на происходящее в мире мы тоже обратили внимание.

Ночные прилеты

Как и несколько ночей до этого, 25 сентября в Запорожье звучали сильнейшие взрывы. По информации главы ОВА Александра Старуха, по областному центру было не менее 10 прилетов, также вражеские ракеты попали по селу вблизи Запорожья.

Было разрушено несколько объектов инфраструктуры, один из районов города лишился электроподстанции. О погибших информации не было, но пострадало минимум три человека.

Добавим, что также взрывы звучали в Николаеве и временно оккупированной Новой Каховке. Второе, скорее всего, прицельная работа украинских военных по позициям врага.

Угрозы ядерной войны

В своей безнаказанности россия достигла предела — теперь Москва угрожает ядерной расправой после продолжения военных действий на территориях Украины, где сейчас проходят незаконные "референдумы". Стоит отметить, что о "распространении ядерной доктрины" и на эти регионы было заявлено главой МИД рф сергеем лавровым во время его пресс-конференции в ООН (что лишь подчеркивает его цинизм).

"Вся территория российской федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции рф, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии российской федерации расширяются на всю ее территорию", — заявил лавров.

Успехи ВСУ на юге

В оперативном командовании "Юг" отчитались о проделанной работе за последние сутки. Наши защитники не только пять раз накрыли системы ПВО противника и три сосредоточия сил и техники на херсонском направлении, но и выполнили больше 260 огневых заданий.

ВСУ усилили контроль в районе Каховской ГЭС, мост на которой россияне по-прежнему пытаются отремонтировать и использовать в своих целях. Также были уничтожены управление росгвардии в самом Херсоне, раздавлен опорный пункт врага рядом с Давидовым Бродом и уничтожено минимум 57 российских солдат. Также на южном направлении у россиян лишь за последние 24 часа стало меньше на тридцать единиц различной военной техники и три склада с БК.

Зеленский дал гарантии мобилизованным россиянам при сдаче в плен

Украинский лидер предостерег российских граждан от приезда на войну в нашу страну. Вместе с этим он подчеркнул: те военные, которые максимально быстро и без шума сдадутся ВСУ в плен, получат определенные преференции.

Среди них — и неразглашение деталей попадания человека в плен, ведь в рф за добровольную сдачу теперь можно схлопотать тюремный срок до 10 лет.

"Йен" и "Фиона" бушуют над Северной Америкой

Прошедшей ночью сильнейший ураган "Фиона" накрыл северное побережье Канады. Ветер был настолько сильным, что стал причиной частичного затопления некоторых береговых населенных пунктов страны.

Тем временем жители Флориды ждут в ближайшие часы прихода непогоды и в свои края. Правда, им обещают "встречу" с мощнейшим ураганом под названием "Иан" ("Йен").

Больше о происходящем в Украине сегодня, 25 сентября, вы сможете узнать, отслеживая обновления в нашем текстовом онлайне: Война — день 214: Тяжелые бои на фронте, цирк с "референдумами"