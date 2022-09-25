Технологии 80-х и сплошное "кулибинство": бойцы ВСУ затрофеили "аналоговнетную" зарядку россиян (видео)

Станция весит около 15 килограмм, хотя и названа портативной

Украинские военные показали трофейное российское "портативное" зарядное устройство, у которого, конечно же, нет аналогов.

Кадрами распаковки новейшей чудо-техники, собранной по технологиям 80-х годов, поделились украинские военные группы "WASP. Український легіон" в своем Фейсбук.

"Технологии 80-х в которых живет российская армия – это данность. Сплошное кулибинство в промышленных масштабах", — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что хоть само устройство называется "портативным", его вес составляет около 15 килограмм, не менее 5 из которых приходится на крышку. При этом к нему в комплекте положена многостраничная инструкция для пользователя, а также дополнительные комплектующие вроде переходника на USB, наличие которого доказывает, что установка является относительно свежим детищем сумрачного российского военпрома.

Как сообщалось ранее, во время сентябрьского контрнаступления ВСУ в Харьковской области оккупанты бежали так быстро, что бросали на позициях танки и бронемашины. Кроме того бойцам ВСУ удалось найти и более редкую технику, вроде командно-наблюдательной машины "Канонада" или наземной станции управления дронами Орлан-10.

Однако одним из наиболее ценных трофеев на Харьковском направлении оказалась российская радиолокационная система "Зоопарк-1М".