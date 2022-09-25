"Он что в Украине?" мать российского срочника узнала, что сын в плену (видео)

Мать не знала, что ее сына-срочника отправили на войну

В воскресенье, 25 сентября, на 214 день полномасштабного вторжения рф в сети появилось занимательное интервью с пленным российским солдатом.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Владимир Золкин на своем YouTube-канале. Мать рядового армии рф Вячеслава Турова во время общения с сыном не сразу поняла, что тот попал в плен в Украине.

Туров в интервью признался, что являлся солдатом-срочником, пока руководство части "не заставило" его и других срочников подписать контракты с армией рф. В итоге 30 августа Вячеслав в составе российской колонны пересек границу Украины. Туров рассказал, что он и еще 8 бойцов отказались участвовать в боевых действиях и попросили командование отправить их обратно в рф. В итоге российское командование во время наступления ВСУ на Харьковщине просто бросило их… Он оказался в плену.

Турову разрешили поговорить с матерью по видеосвязи, но та не сразу поняла, где находится ее сын…

Ранее Золкин объявил о вознаграждении для украинских солдат. Нашим защитникам предложили брать в плен оккупантов за дополнительное вознаграждение для пополнения обменного фонда. К слову, самыми "ценными" пленными являются "кадыровцы". Напомним, недавно состоялся самый большой обмен пленными с рф. Были освобождены "азовцы", в частности командиры обороны "Азовстали". рф взамен получила экс-нардепа виктора медведчука.

Напомним, украинский журналист объяснил, почему "кадыровцы" не задерживаются в украинском плену.