Бойцы ВСУ отправили "на концерт кобзона" еще 43 его "почитателей"

Даже нехватка танков и артиллерии не мешает украинским военным наносить мощные удары по русским захватчикам в южных областях страны.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Так, за прошедшие сутки армия "стратега" путина потеряла штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами.

"Авиацией по противнику нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач", — сказано в сообщении "южан".

"Житель" - больше "не жилец"

Кроме "увлекательного занятия" по ликвидации рашистской техники бойцы ВСУ:

отработали по сосредоточению вражеского вооружения и техники в Бериславском районе;

усилили огневой контроль Антоновского моста;

сделали невозможным использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

"В Бериславском районе Херсонской области, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также успешно "приземлили", — рассказали в ОК "Юг".

День из жизни украинских танкистов

Кроме того, наши военные уничтожили пять российских складов с боеприпасами в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

В итоге к ночи на 26 сентября оккупанты смогли обнаружить недостачу:

43 своих военных;

3 танков;

1 САУ;

9 единиц автобронетехники.

К тому же важно, что украинские воины всегда проявляют смекалку, и даже обыкновенное авто могут переоборудовать под грозную боевую машину, чем оркам даже не снилось.

Каждый "Запорожец" может стать мощным HIMARS

А если добавить к этому, что бойцы ВСУ всегда проявляют взаимопомощь и взаимовыручку, то можно легко понять, почему путинистам никогда не справиться с украинской армией.

Вмпесте - против русского врага

Напомним, что накануне генерал оценил ситуацию и перспективы ВСУ на Херсонском направлении.