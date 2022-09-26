Минус штурмовик Су-25, "вертушка" Ми-8 и пять складов оккупантов: названы потери врага на Юге
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Бойцы ВСУ отправили "на концерт кобзона" еще 43 его "почитателей"
Даже нехватка танков и артиллерии не мешает украинским военным наносить мощные удары по русским захватчикам в южных областях страны.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".
Так, за прошедшие сутки армия "стратега" путина потеряла штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами.
"Авиацией по противнику нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач", — сказано в сообщении "южан".
Кроме "увлекательного занятия" по ликвидации рашистской техники бойцы ВСУ:
- отработали по сосредоточению вражеского вооружения и техники в Бериславском районе;
- усилили огневой контроль Антоновского моста;
- сделали невозможным использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.
"В Бериславском районе Херсонской области, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также успешно "приземлили", — рассказали в ОК "Юг".
Кроме того, наши военные уничтожили пять российских складов с боеприпасами в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.
В итоге к ночи на 26 сентября оккупанты смогли обнаружить недостачу:
- 43 своих военных;
- 3 танков;
- 1 САУ;
- 9 единиц автобронетехники.
К тому же важно, что украинские воины всегда проявляют смекалку, и даже обыкновенное авто могут переоборудовать под грозную боевую машину, чем оркам даже не снилось.
А если добавить к этому, что бойцы ВСУ всегда проявляют взаимопомощь и взаимовыручку, то можно легко понять, почему путинистам никогда не справиться с украинской армией.
Напомним, что накануне генерал оценил ситуацию и перспективы ВСУ на Херсонском направлении.