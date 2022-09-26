ВСУ продолжает освобождать оккупированные территории: актуальные карты боев в Украине

Наиболее активные атаки россиян зафиксированы в одной области

Пока украинские военные готовятся использовать новейшее вооружение — системы ПВО NASAMS, которые получили от США, ситуация на фронтах продолжает оставаться напряженной.

Согласно сводным данным Института изучения войны, украинские военные продолжают контрнаступление. По мнению аналитиков, освобождение городов и взятие населенных пунктов под контроль продолжается в Харьковской и Донецкой областях.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты продолжают обстрел прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области, среди пострадавших Купянск. В Харьковской области украинские военные могли взять под контроль Малиевку. Населенный пункт находится неподалеку от админграницы с Донецкой областью.

Карта боевых действий в Харьковской области

Донецкая область

В Донецкой области, согласно данным Генштаб, россияне обстреляли наибольшее количество населенных пунктов. Они ведут огонь как в районе Бахмута, так и на окраинах Донецка и юго-западнее. Исследователи Института считают, что ВСУ могли освободить город Шевченково в Донецкой области. Именно в этом регионе россияне продолжают массово атаковать — под ударом населенные пункты на северо-востоке и юго-востоке от Бахмута, Новомихайловка, Первомайское и Павловка — на юго-запад от Донецка.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Количество ударов, которые россия пытается нанести с помощью ракет и беспилотников увеличилось — по Одессе зафиксированы прилеты. Враг заявил, что атаковал штаб-квартиру ОК "Юг", но командование только отчитывается про сбитие двух вражеских "Shahed-136" в Одесской и Николаевской областях. Под огнем оккупантов также были Запорожье, Очаков, Николаев и другие населенные пункты.

Враг пытался прорваться в районе Высокополья — в Архангельском ВСУ дали бой разведгруппе россиян. Также оккупанты пытаются подтянуть силы и восстановить движение на Каховской переправе и тянут военные ресурсы с Крыма. Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их логистику на юге — в Бериславском районе удары нанесены по сосредоточению врага и техники, а попытки оккупантов переправляться через Днепр отсекаются усилением огневого контроля Антоновского моста и препятствованием организации переправ в районе Новой Каховки.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" рассказывал об успехах украинских военных на южном фронте. Защитникам удалось сбить российский самолет и сразу вертолет, который отправили на подмогу. Бросать все в атаку на этом направлении для Украины не целесообразно, считает генерал-лейтенант Романенко. Для того, чтобы эффективно провести наступление, нужно продолжать разрушать российскую логистику.