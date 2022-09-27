Укр

Далеко не HIMARS – чем ракеты, атаковавшие Николаев, уступают оружию союзников

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
РСЗО "Смерч"
РСЗО "Смерч"

Российские ракеты часто бьют так неточно

Во вторник утром, 27 сентября, Николаев был атакован оккупантами, как сообщил позднее глава Николаевской военно-гражданской областной госадминистрации Виталий Ким, атака была произведена с помощью неуправляемых ракет "Смерч".

Судя по всему, чиновник имел ввиду боеприпасы реактивной системы залпового огня "Смерч" калибром 300 мм – мощнейшей РСЗО, имеющейся на вооружении ВС рф.

"Смерч" сравнительно новая система – она была принята на вооружение в 1987 году и представляет из себя колесное шасси с направляющими для 12 ракет весом в 800 килограммов каждая. В зависимости от задачи эти ракеты могут поражать осколками, взрывной волной, огнесмесью, разбрасывать мины и другое.

В зависимости от боеприпаса, дальность РСЗО заявлена в 20-90 км, правда в качестве "аналоговнета" еще в 2012 году в рф сообщили о разработке боеприпаса 9М542, снаряда который должен был лететь на расстояние до 120 километров. При этом было заявлено, что боеприпас разрабатывался специально для иностранного заказчика и потому неизвестно, имеется ли он на вооружении самих ВС РФ.

Впрочем, точность самого РСЗО весьма условна – рассеивание боеприпаса составит 0,3% расстояния до цели, то есть при выстреле на 70 км, ракета может ударить в любой точке в дальности до 200 метров от цели.

Место попадания Смерча

Очевидно РСЗО "Смерч" с высокоточным боеприпасом могла бы рассматриваться как некий аналог американскому М142 HIMARS, а по калибру даже превосходить – 300 мм против 227 мм. Но даже с возможным высокоточным боеприпасом "Смерч" все равно проигрывает военной технике западных партнеров Украины, ведь при условии вооружения М142 ракетами ATACMS, дальность пуска составляет до 300 км. Не говоря уже о точности ракет HIMARS бьющих в радиусе 4-5 метров от цели.

Также накануне ВСУ уничтожили редкую технику оккупантов, доведя ее потери в Украине до 50% от первоначального состава.

Теги:
#Николаев #Оружие #Военная техника #РСЗО #РСЗО "Смерч"