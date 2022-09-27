Далеко не HIMARS – чем ракеты, атаковавшие Николаев, уступают оружию союзников

Российские ракеты часто бьют так неточно

Во вторник утром, 27 сентября, Николаев был атакован оккупантами, как сообщил позднее глава Николаевской военно-гражданской областной госадминистрации Виталий Ким, атака была произведена с помощью неуправляемых ракет "Смерч".

Судя по всему, чиновник имел ввиду боеприпасы реактивной системы залпового огня "Смерч" калибром 300 мм – мощнейшей РСЗО, имеющейся на вооружении ВС рф.

"Смерч" сравнительно новая система – она была принята на вооружение в 1987 году и представляет из себя колесное шасси с направляющими для 12 ракет весом в 800 килограммов каждая. В зависимости от задачи эти ракеты могут поражать осколками, взрывной волной, огнесмесью, разбрасывать мины и другое.

В зависимости от боеприпаса, дальность РСЗО заявлена в 20-90 км, правда в качестве "аналоговнета" еще в 2012 году в рф сообщили о разработке боеприпаса 9М542, снаряда который должен был лететь на расстояние до 120 километров. При этом было заявлено, что боеприпас разрабатывался специально для иностранного заказчика и потому неизвестно, имеется ли он на вооружении самих ВС РФ.

Впрочем, точность самого РСЗО весьма условна – рассеивание боеприпаса составит 0,3% расстояния до цели, то есть при выстреле на 70 км, ракета может ударить в любой точке в дальности до 200 метров от цели.

Место попадания Смерча

Очевидно РСЗО "Смерч" с высокоточным боеприпасом могла бы рассматриваться как некий аналог американскому М142 HIMARS, а по калибру даже превосходить – 300 мм против 227 мм. Но даже с возможным высокоточным боеприпасом "Смерч" все равно проигрывает военной технике западных партнеров Украины, ведь при условии вооружения М142 ракетами ATACMS, дальность пуска составляет до 300 км. Не говоря уже о точности ракет HIMARS бьющих в радиусе 4-5 метров от цели.

Также накануне ВСУ уничтожили редкую технику оккупантов, доведя ее потери в Украине до 50% от первоначального состава.